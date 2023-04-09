علا غانم عن طليقها: لوسي قالت لي سيبي الراجل ده ومسمعتش كلامها

قالت الفنانة علا غانم، إنّ زملائها في الوسط الفني لم يتواصلوا معها في فترة الأزمة مع زوجها السابق، لأنها لم تحدد مكانها، موضحةً: لم يكن أحد يعرف المستشفى التي ذهبت إليها إلا نقيب الفنانين الدكتور أشرف زكي.

وأضافت غانم، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج "العرافة"، المذاع على قناة "المحور"، و"النهار": الدكتور أشرف زكي اتصل بي، وطلب زيارتي وطلبت منه أن يبقى مكاني سرا، نفذ رغبتي بالفعل، وبالنسبة لـ “لوسي”، فقد علمت انها اتصلت بي، لكني لم أرَ رقمها، لوسي نصحتني وقالت لي سيبي الراجل ده مسمعتش كلامها ومسمعتش كلام ماما.

ويعد برنامج «العرافة»، امتدادا لبرامج بسمة وهبة الرمضانية، والتي تعتمد على كشف أدق تفاصيل النجوم وخباياهم وإظهار الوجه الآخر لهم، ما يؤدي لصدمة كبيرة لدى الضيوف والمشاهدين، من المفاجآت التي تكشفها خلال الحوار وعن كيفية معرفتها بأدق تلك التفاصيل في الحياة الخاصة للضيوف.