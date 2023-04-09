مفتي الجمهورية يوضح حكم الزواج في شهر رمضان.. فيديو

كشف الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، حكم الزواج في شهر رمضان.

وقال “علام” خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، مُقدّم برنامج «كل يوم فتوى»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه ليس هناك نصًا شرعيًا يمنع؛ ولكن الناس اعتادوا على عدم الزواج في رمضان احتياطًا؛ لعدم فساد الصوم بالجماع في نهار رمضان.

وفي ذات السياق، كشف الدكتور شوقي علَّام، مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم، حكم أخذ الحقنة في نهار رمضان، وهل هي من المفطرات؟.

وأكد الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، إن الحقنة في الوريد أو العضل لا تُفطر الصائم؛ إذا أخذها في أي موضعٍ من مواضع ظاهر البدن، سواء كانت للتداوي أو التخدير.