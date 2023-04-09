جوليان أوبير يكتب: نهاية عصر نتنياهو.. حان الوقت لمنح السلام للشعب الفلسطيني

الأحد 09/أبريل/2023 - 06:55 م

«الهيمنة الأمنية» تحكم السياسة الإسرائيلية وتتحكم فى مسار السلطة الحاكمة



إنه لتحدٍ أن نقوم بتحليل تطور إسرائيل وخاصة وضعها الداخلى ونقوم بذلك بصورة بموضوعية، لأن هذا البلد يثير الكثير من المشاعر منها الكراهية والعمى من قبل طرفى البحر المتوسط وفى جميع أنحاء العالم. ومع ذلك، فإن ما يحدث الآن فى تل أبيب يستحق الاهتمام.

كما نعلم، فإن إسرائيل دولة أصبحت فيها مسألة الأمن مركزية، بعد توالى الحروب.

نتج عن ذلك أمران: الأول هو وزن ودور سياسى مهمان بشكل خاص للجيش، فى بلد يمكن أن يعتمد على ١٦١ ألف رجل وامرأة داخل الجيش و٤٢٥ ألف جندى إحتياطى يمكن حشدهم فى غضون ٣ أيام. كان العديد من رؤساء الوزراء الإسرائيليين قادة عسكريين معروفين، مثل إسحق رابين، وإيهود باراك، وأرييل شارون. مثلما كان لفرنسا رئيس جنرال لأنها كانت دولة فى حالة حرب. وينطبق الشيء نفسه على الولايات المتحدة فى نهاية الحرب العالمية الثانية. ولأن إسرائيل دولة فى حرب على الدوام منذ عام ١٩٤٨، ما يمثل استثناءً عن أماكن أخرى، فإن ذلك يعد تقليدًا راسخ الجذور فى إسرائيل. ولذلك فهى أيضًا دولة لا تكون فيها الحدود بين المجتمع المدنى والجيش محكمة كما هو الحال فى الديمقراطيات الأخرى.

أما الأمر الثانى للهيمنة الأمنية فهى إبعاد الحياة السياسية الإسرائيلية خلال سنوات نتنياهو، مع تراجع القومية العلمانية عن أصولها لصالح اليمين الدينى والأرثوذكسى والمائلة للتنازع. لقد قام الصقور بالتأكيد بإسكات الحمائم. لا بد من القول إن الفترة الأولى التى قضاها بنيامين نتنياهو فى السلطة، بين عامى ١٩٩٦ و١٩٩٩، انتهت فجأة بعد أن لامه جزء من ناخبيه لأنه صدق على اتفاقيات مع الفلسطينيين ولو بالكلام. ثم صدق على شروط اتفاقية تنص على انسحاب القوات الإسرائيلية من الضفة الغربية.

وبعد عودته بعد عشر سنوات، فى عام ٢٠٠٩، إلى الحكومة، فهم بنيامين نتنياهو الدرس وغيّر مساره من خلال الرهان على المأزق فى عملية السلام لجعل مشروع إسرائيل الكبرى لا رجعة فيه، الأمر الذى مكّنه من ترسيخ قاعدته الانتخابية: ٤٧٠.٠٠٠ صوت لصالح الليكود فى عام ١٩٩٩، ٧٢٩٠٠٠ فى عام ٢٠٠٩،١.١ مليون فى عام ٢٠٢٢. وعمل على زيادة وتيرة الاستيطان (زاد عدد المستوطنين خلال الفترة من ٣١٤٠٠٠ إلى ٤٧٥٠٠٠ فى الضفة الغربية)، وتكثيف مصادرة المنازل والممتلكات الفلسطينية وتهويد الأحياء العربية فى القدس، وبلغت ذروتها فى أزمة ٢٠٢١ فى حى الشيخ جراح فى القدس الشرقية، وهى منطقة لا تزال بموجب القانون الدولى، جزءًا من الأراضى الفلسطينية المحتلة من قبل إسرائيل.

تابع بنيامين نتنياهو مساعيه المنهجية لتقوية الدولة القومية اليهودية، جاعلًا من أضعف تهديد لها "دولة عربية على أعتاب القدس" خصمه الأول. لقد استجاب هذا لكل من تطلعات الإسرائيليين للعيش ليس فى سلام، ولكن فى أمن تام، بعد تهديد الصواريخ من غزة (أنشأ القبة الحديدية فى عام ٢٠١٢)، ولكن أيضًا، وربما بشكل أكثر تحديدًا، قدم حافزًا قويًا لاتحاد المشهد الانتخابى فى المشهد السياسي.

لهذا، حصل "بيبى" على دعم ثمين فى عهد ترامب. وقدم له مهرًا بالاعتراف بالقدس كعاصمة رسمية لإسرائيل (٢٠١٨)، بينما استقرت معظم الدول بحكمة فى تل أبيب منذ حرب الأيام الستة. ثم كشف ترامب فى يناير ٢٠٢٠ عن "صفقة القرن"، التى عززت الإنجازات التى حققها الإسرائيليون بالفعل على المستويات الإدارية والعسكرية والعمرانية والاقتصادية فى جميع الأراضى الفلسطينية المحتلة، وحول غزة، والضفة الغربية، والقدس، مما مهد الطريق للاحتلال الدائم. وعاد "بيبى" المهزوم العام الماضى، بعد توقف دام بضعة أشهر، فى نوفمبر ٢٠٢٢ على رأس الحكومة الأكثر يمينية فى تاريخ إسرائيل.

كانت الضحية الرئيسية لهذه السياسة هى السلطة الفلسطينية، التى ابتليت بالانقسامات وتهاجمها بشكل منتظم الحكومة الإسرائيلية. وهكذا، من أجل حمله على "دفع الثمن" لتحركه الأخير لبحث مسألة الاحتلال الإسرائيلى للأراضى الفلسطينية من قبل الأمم المتحدة، كشف رئيس الوزراء مؤخرًا عن مجموعة جديدة من الإجراءات لمعاقبة الفلسطينيين ماليًا.

وبطريقة أكثر نظرية، فإن مساوئ هذا التطرف / التمثيل الدرامى للخطاب الأمنى من قبل الليكود هو عولمة تهديدين: الأول، الخارجى والذى من المرجح أن يقضى على إسرائيل، والذى تجسده إيران وحلفاؤها. والآخر داخلى، يتجسد فى الهجمات المسلحة من قبل حماس (حربى غزة ٢٠١٢ و٢٠١٤) وحزب الله والحركات الجهادية. إن غياب التسلسل الهرمى والفوارق الدقيقة – لأن التهديدين ليس لهما نفس النطاق - قد خدم خطابًا أمنيًا لا هوادة فيه، مما أدى إلى تكميم أفواه كل من دافع عن المقاربات الدبلوماسية أو السلمية. يمكن للمرء أن يضيف أنه من خلال التهويل، وحتى التحريض على الغضب (كما حدث عندما زار وزير الأمن القومى الإسرائيلى الجديد والشخصية اليمينية المتطرفة، إيتمار بن جفير، الحرم القدسى فى يناير ٢٠٢٣)، غذى الائتلاف الحاكم وقوده الانتخابى.

كونها دولة تحمل السلاح، تحولت إسرائيل خلال سنوات نتنياهوهذه، إلى دولة فى حرب دائمة. ومع ذلك، فإن تصلب إسرائيل ضد التهديد الداخلى الخفى (السلطة الفلسطينية، والسكان العرب الإسرائيليون، والسكان العرب فى غزة والضفةالغربية) لم يكن بلا عواقب. كما نعلم، من الصعب على دولة ديمقراطية الحفاظ على جميع مبادئها التشغيلية دون تغيير فى خضم معركة لا هوادة فيها. عندما يتعلق الأمر بالحرب، فهى معقدة. لكن فى مواجهة المسلحين أو التمردات، فإن الصدام مع مبدأ الأقلية الضرورى للديمقراطيات، أمر لا مفر منه. إن منع العمليات المسلحة يعنى، بإسم أمن الدولة، التدخل من المنبع، قبل ارتكاب الفعل، وفى بعض الأحيان للاشتباه. إن تقسيم المسؤولية بين الجيش والحكومة معقد. والبلد فى صراع لا يرحم، وحيث الكفاءة مركزية، فإن مسألة الحقوق (التى رعاها تصويت القانون: إسرائيل - الدولة القومية للشعب اليهودى فى عام ٢٠١٨- مع عدم وجود إشارة إلى المساواة بين سكان الدولة، دون التمييز بين الدين والعرق والجنس) والحريات وحماية المجتمع المدنى (مسألة إلغاء بطاقات الهوية الإسرائيلية لأقارب المهاجمين أو حصول المواطنين الإسرائيليين على رخصة لحمل السلاح) هى أمور تنشأ حتمًا.

هذا ما حدث مع مشروع إصلاح العدالة الذى تطلبه السلطات. فى قلب المشروع المتنازع عليه، نجد مواجهة كلاسيكية بين الديمقراطية (النظام الناتج عن السياسة) وسيادة القانون (النظام القانونى الناتج عن المبادئ الخالدة). إذا كان الأول يسيطر أكثر من اللازم، فهو أمر تعسفي لتكون الغلبة للنقطة الثانية وهى حكومة القضاة. شعر بنيامين نتنياهو وحلفاؤه من اليمين المتطرف والمتشددون أنه من الضرورى طرح مشروع قانون الإصلاح هذا لاستعادة توازن القوى بين المسؤولين المنتخبين والمحكمة العليا، التى يعتبرونها مسيّسة. يجب أن يقال إن هذا المجلس، مثله مثل الولايات القضائية المماثلة الأخرى، قد انتحل بالحق الحكم على دستورية قوانين الكنيست (حكم برجمان، ١٩٦٩) أو مواجهة القوانين بالمبادئ الأساسية. وبالتالى، فإن المشروع "المعلق" حاليًا ينص على أنه يمكن للبرلمان إلغاء قرار صادرعن المحكمة العليا، وهو حكم يشبه "سرير العدالة" (تلك الجلسة البرلمانية التى يحضرها الملك) الذى كان يستخدمه سابقًا ملوك فرنسا لتقييد برلمانهم من خلال إلغاء قراراته. الفكرة فى حد ذاتها ليست صادمة، فهى تشهد على وجود برلمان على رأس النظام القانونى، لكن غياب الضمانات (لا سيما تصويت الأغلبية البسيط) يمكن أن يفتح الطريق أمام تسييس يتجاوز العدالة. يمنح القانون الائتلاف الحاكم أغلبية تلقائية فى لجنة اختيار القضاة ويفترض أنه يسمح لها بالتحكم فى جميع التعيينات فى المحاكم الداخلية والأغلبية العظمى من التعيينات فى المحكمة العليا.

قد يؤدى التحليل السطحى للغاية إلى الاعتقاد بأن عقد التطرف اليمينى للسياسة الإسرائيلية قد تسبب أخيرًا فى حدوث صدمة كهربائية فى مجتمع قرر المبالغة فى القضايا الأمنية. فى الواقع، أعتقد أن إيقاظ المجتمع المدنى ربما لم يكن كافيًا لإيقاف آلة نتنياهو.

كانت نقطة التحول الحقيقية هى إقالة وزير الدفاع الإسرائيلى يوآف جالانت، الذى يحظى بتقدير كبير فى الأوساط العسكرية، فى اليوم التالى لدعوته إلى توقف لمدة شهر فى عملية الإصلاح القضائى المثيرة للجدل.

فيما يتعلق بالأمن، ليس للجيش واليمين القومى نفس الآراء دائمًا.. بالفعل، فى عام ١٩٩٦، كان لبنيامين نتنياهو مواجهة مباشرة مع الدوائر العسكرية، فى شخص الجنرال أمنون ليبكين شاحاك، رئيس الوزراء الذى قام بلوم الجيش، فى ذلك الوقت مؤيدًا لتطبيق اتفاقيات أوسلو، وافتقاره إلى الحزم تجاه حزب الله والفلسطينيين). لقد حوّل هذا العسكرى إلى منافسه السياسى الرئيسى، وأصبح العسكرى أمل التناوب فى عام ١٩٩٨.

غير أن هذه المرة، أعطى الجيش الأولوية بوضوح للتهديدات وأشار إلى أن النفاذية بين الجيش والمجتمع المدنى يمكن أن تنقلب ضدمصالح إسرائيل. وكان جالانت قد حذر نتنياهو من أن الإصلاح قد يؤدى إلى الطلاق من الجيش. وكما ألمح رئيس الأركان، الجنرال هيرزى هاليفى، "يخشى أن يؤدى استمرار الأزمة إلى تآكل دوافع جنود الاحتياط فى الجيش، قليلًا كما حدث مع الروس، مع تعميم التأنيب الضميرى أو حتى الفرار من الخدمة. وهكذا، فى بداية شهر مارس، أعطت لوموند مثالًا عن ٣٧ جنديًا احتياطيًا من أصل ٤٠ من السرب ٦٩ من سلاح الجو الذين كانوا يقطعون فترة تدريبهم للذهاب للتظاهر. وانضم قدامى المحاربين من جهاز الأمن الداخلى (شين بيت) وأفراد من قوات الكوماندوز الخاصة بالجيش الإسرائيلى (سايرت ماتكال) إلى الاحتجاجات.

وراء المتظاهرين ضد سياسة بنيامين نتنياهو، ربما يقف سؤال آخرغير الطبيعة الديمقراطية للنظام الإسرائيلي: العودة إلى الواقعية، مع عقوبة ضمنية تجاه زعيم يعتقد أنه يستطيع احتواء الخطر الأكبر من خلال تأجيل أو تجنيب الخطر الأصغر. ربما حان الوقت لحل المشكلة الصغيرة، من خلال منح السلام أخيرًا للشعب الفلسطينى، والقلق بشأن التهديدات الحيوية لمستقبلهم



معلومات عن الكاتب:

جوليان أوبير.. سياسى فرنسي، انتخب نائبًا عن عن الجمهوريين خلال الانتخابات التشريعية لعام 2012، ثم أعيد انتخابه عام 2017، ولم يوفق فى انتخابات 2022، يقدم لنا تحليلًا عن الأوضاع فى إسرائيل، والاحتجاجات التى لم تتوقف ضد محاولات نتنياهو إقرار قانون السلطة القضائية.

