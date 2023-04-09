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الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

الذكرى الـ 75 لمذبحة "دير ياسين" بالقدس.. واحدة من أبشع جرائم إرهاب الكيان الصهيوني

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تحل اليوم واحدة من أشد الذكريات ألمًا على أبناء الشعب الفلسطيني بل والعربي والإسلامي، وهي الذكرى الـ 75 لمذبحة "دير ياسين"، والتي نُفذت على أيدي جماعتين صهيونيتين متطرفتين، في التاسع من شهر أبريل عام 1948م.

 

شنت الجماعتان الإرهابيتان هجومًا على قرية "دير ياسين" الفلسطينية الواقعة غرب القدس المحتلة، والذي أسفر عن سقوط عدد كبير من الشهداء، تتراوح أعدادهم ما بين 250 و360 شهيدًا، بينهم الكثير من الأطفال والنساء والشيوخ.


تأتي هذه الذكرى الشاهدة على إرهاب ووحشية الكيان الصهيوني وسط أحداث تدل على استمراره في عدوانه الممنهج والمتجذر في سياسته تجاه أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساتهم الإسلامية والمسيحية على حد سواء.


ويحذر مرصد الأزهر في هذه الذكرى من مغبة استمرار الكيان الصهيوني في نهجه الإرهابي والعدائي ضد أبناء الشعب الفلسطيني؛ والذي سيؤدي إلى تفجر الأوضاع.

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مذبحة دير ياسين القدس المحتلة الكيان الصهيوني مرصد الأزهر الشعب الفلسطيني