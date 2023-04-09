10 مايو.. انطلاق المؤتمر الدولي الـ11 لجامعة عين شمس

تنظم جامعة عين شمس مؤتمرها الدولي السنوى الحادى عشر تحت عنوان " اقتصاد المعرفة ... لحياة أفضل" خلال يومى 10 ،11 مايو المقبل بأحد فنادق القاهرة، تحت رعاية أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي ، محمود المتيني ، رئيس جامعة عين شمس ورئيس المؤتمر ، عبد الفتاح سعود ،نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، أيمن صالح ،نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والرئيس التنفيذي للمؤتمر ، غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

يشارك في المؤتمر خبراء من داخل وخارج مصر من بينهم كمتحدث رئيسى الدكتور محمود محيي الدين المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي ورائد المناخ للرئاسة المصرية لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخي COP27 والمبعوث الخاص للأمم المتحدة المعني بتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة ، كما يشارك متحدثين من ( معهد جينر - جامعة أكسفورد) ، ( جامعة TU Berlin) ، ( جامعة الإمارات) ،( الوكالة الدولية للطاقة الذرية) ، ( Hertie School ) ، مبادرة ( Solve for happy) ، بالإضافة إلى حوار مع المهندس محمد جودت المدير السابق لجوجل اكس و منشيء جمعية مليار سعيد.

يتضمن المؤتمر جلستين مع الإتحاد من أجل المتوسط بمشاركة متحدثين من البنك الأوروبي.

ويتناول المؤتمر عدة موضوعات من خلال عددا من الفعاليات هى :

- مسار اللقاحات (دورة مكثفة لمدة يومين) ، بالإشتراك مع معهد جينر (جامعة أكسفورد).

- القياس والتقويم في عصر التحول الرقمي

- الشركات الصغيرة والمتوسطة ، جلسة مشتركة مع الاتحاد من أجل المتوسط.

- الذكاء الاصطناعي في القطاع الطبي.

- الاستشعار عن بعد.

- استخدام الذكاء الاصطناعي في تطوير التعليم الجامعي والدراسات العليا.

- الحلول المستدامة ونتائج COP27‏

- المتطلبات الوطنية الحاسمة في العلوم النووية والإشعاعية

- جلسة مشتركة مع جامعة برلين التقنية

- الجوانب القانونية لزرع الأعضاء والتجارب السريرية

- جلسة التوظيف، جلسة مشتركة مع الاتحاد من أجل المتوسط.

- جلسة التكنولوجيا الحيوية.

- التعليم الطبي.

- جلسة علم الآثار.

- اثر التغييرات المناخية علي الثروة الحيوانية.

- الثورة الصناعية الرابعة في التصنيع الغذائي.

- جلسة كلية الآثار .

- جلسة قطاع العلوم الأدبية.