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الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

"الأوقاف" تفتتح 23 مسجدًا الجمعة المقبل

المساجد الجديدة
المساجد الجديدة
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تفتتح وزارة الأوقاف 23  مسجدًا يوم الجمعة المقبل ، منها  13  مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 10  مساجد صيانة وتطويرًا ؛ ليصل إجمالي ما تم افتتاحه من 1 / 7 / 2022 م حتى تاريخه  1077 مسجدًا، منها 871 مسجدًا جديدًا أو إحلالًا وتجديدًا، و 206 مساجد صيانة وتطويرًا، وهي على النحو التالي:

أولًا: مساجد الإحلال والتجديد:مديرية أوقاف سوهاجم 

المسجد وعنوانه

1. المعين البحري - الصفيحة

2. عمر بن الخطاب – حوض الجحادم – جهينة الشرقية 

3. السلام – نجع هاشم عسيري – شمال دار السلام

4. الصفا والمروة – الصلعا – مركز سوهاج

5. الفتح – الرشايدة – مركز العسيرات

مديرية أوقاف الدقهلية

6. الكبير – عزبة البرعي – مركز أجا

مديرية أوقاف قنا

7. آل عمران – نجع عبد القادر- دشنا

مديرية أوقاف المنيا

8. مسجد عزبة يحى يونس – عزبة يونس العرين القبلي – دروة - ملوي

مديرية أوقاف الشرقية

9. الفتح – بنايف حانوت – كفر صقر

مديرية أوقاف الفيوم

10. السلام – البسيونية – مركز الفيوم 

مديرية أوقاف البحيرة

11. محمد جويدة – قرية جويدة – مركز حوش عيسى

12. محمد حسن الفقي – العمرية – مركز دمنهور

13. كوم العلواني الغربي – البرنوجي – مركز دمنهور 

ثانيًا: مساجد الصيانة:مديرية أوقاف بني سويف

1. المدارس – سدس – ببا 

مديرية أوقاف 

2. سيد الجحش – فيشا - منوف

مديرية أوقاف سوهاجم 

3. سيدي أبو الحسن الشاذلي – السلاموني - أخميم

مديرية أوقاف البحيرة 

4. النور المحمدي محطة 36 – قرية عين جالوت – مركز بدر

مديرية أوقاف قنا

5. العتيق – الحراجية - دشنا

6. الرحمن – بندر أبو تشت

مديرية أوقاف أسوان

7. نجع ونس الشرقي - دراو

مديرية أوقاف الدقهلية

8. الإخلاص -  منية سندوب 

مديرية أوقاف الغربية

9. عباد الرحمن – كفر ششتا – مركز زفتى 

مديرية أوقاف المنيا

10. الميري – قرية نزلة البدرمان – دير مواس

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وزارة الأوقاف مساجد الإحلال والتجديد مساجد الصيانة افتتاح المساجد الجديدة