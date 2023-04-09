كريستيان دى بيرثوس يكتب: قضية حياد الكر بون.. ضرورة مواجهة مخزون غازات الاحتباس الحرارى المتراكم فوق رؤوسنا فى الغلاف الجوى

الأحد 09/أبريل/2023 - 07:02 م

قضية حياد الكربون أمر بالغ الأهمية بالنسبة للعالم؛ لنبدأ بقضاء عدة دقائق مع هذا المصطلح، والذى غالبًا ما يتم تحديده بحياد الاقتصاد الجزئى الذى يسهل تحقيقه عن طريق إجراء تعويض الكربون. وأعتقد فى الواقع أن الحياد الذى نتحدث عنه ليس ذلك على الإطلاق. الحياد الذى نتحدث عنه - أفضل مصطلح الحياد المناخى على مصطلح حياد الكربون - هو الحياد الذى تشير إليه الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ وما تشير إليه المادة ٤ من اتفاقية باريس.

من أجل فهم فكرة الحياد المناخى هذه تمامًا، يجب أن نعود إلى أساسيات الاحتباس الحرارى وما هو ارتفاع درجة حرارة الكوكب؟.. إنه ليس التدفق السنوى لانبعاثاتنا، إنه مخزون غازات الاحتباس الحرارى الذى يتراكم فوق رءوسنا فى الغلاف الجوى. طالما استمر مخزون غازات الدفيئة فى التوسع، فسوف يستمر الاحترار. إنه أمر أساسى. إن فكرة الحياد فى هذا السياق للهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ واتفاقية باريس هى ببساطة الموقف الذى نتمكن فيه، على المستوى الكوكبى، من تثبيت مخزون غازات الاحتباس الحرارى، وبعبارة أخرى رفع المستوى من إجمالى انبعاثاتنا إلى القدرة على امتصاص غازات الاحتباس الحرارى من خلال ما يسمى بأحواض الكربون، والمصدران الرئيسيان للكربون هما المحيط الحيوى، وبشكل أكثر تحديدًا النباتات والتربة التى تخزن ثانى أكسيد الكربون، والمحيط، الذى يعتبر على المدى الطويل أهم بالوعة للكربون. إذا تمكنا غدًا من تطوير تقنيات تكميلية، مثل الاستيعاب المباشر لثانى أكسيد الكربون، فستكون هذه كميات ضئيلة جدًا مقارنةً بالتحدى المتمثل فى الحفاظ على مصارف الكربون وزيادتها.

أين نحن؟

هذا العام، أصبح التقييم أسهل من السنوات الأخرى لأن لدينا تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ. هذا يعنى أنه يجب تحقيق الحياد المناخى للكوكب فى حوالى عام ٢٠٥٠. إذا أردنا الوصول إلى درجتين مئويتين، فإن حياد الكربون يتم حوالى عام ٢٠٧٠. النقطة الأولى الواضحة هى مسألة الوقت وهى مسألة لا مفر منها تمامًا خاصةً أننا فى مواعيد نهائية كبيرة للغاية. وبالنسبة للنقطة الثانية المهمة جدًا: الحياد المناخى فى عام ٢٠٥٠ أو ٢٠٧٠ ليس هدفًا نهائيًا، إنه نقطة انتقال.

لأنه إذا نظرنا إلى سيناريوهات الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ لما بعد عام ٢٠٥٠ أو ما بعد عام ٢٠٧٠، لتصل إلى ١.٥ درجة أو درجتين، فعلينا أن نمر بمواقف صافى الانبعاثات السلبية التى يكون فيها التدفق السنوى لانبعاثاتنا أقل من قدرة امتصاص غازات الاحتباس الحرارى. النقطة الثالثة المهمة للغاية، فى العقدين أو الثلاثة عقود القادمة، نعلم بالفعل أن تأثيرات الاحتباس الحرارى ستزداد. نوقش هذا باستفاضة من قبل جميع المتحدثين. نرى اليوم أن مسألة الاحتباس الحرارى ووجودها لم تعد مطروحة، لكنها موجودة. ما تخبرنا به الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ هو أنه بغض النظر عن السيناريو الذى نحن فيه، نظرًا لصعوبة تثبيت المخزون، فإن تأثيرات الاحتباس الحرارى فى أفضل السيناريوهات تستمر فى التصلب حتى عام ٢٠٤٢، وعام ٢٠٥٠.

نقطة إضافية أخرى.. هذا يعنى أن الإجراء المتعلق بالاحترار العالمى يتكون من عنصرين، مكون عمل لتقليل الانبعاثات، ولكنه أيضًا عنصر التكيف مع ظاهرة الاحتباس الحرارى، أى جميع التدابير التى ستجعلنا أكثر مرونة فيما يتعلق بهذه التأثيرات المتعددة سواء كانت موجات حارة أو جفافا أو حرائق أو إدارة المياه. النقطة الرابعة، إذا أردنا تثبيت المخزون وتحقيق حياد الكربون، فعلينا أن نتصرف على اتجاهين. يجب علينا العمل على الحد من إجمالى الانبعاثات، ولكن يجب علينا أيضًا العمل على حماية وتطوير مصارف الكربون التى تمتص ثانى أكسيد الكربون فى نهاية عمرها، وكذلك العمل على الحد من انبعاثات غاز الميثان وأكسيد النيتروز من أصل زراعى.

هذا يقودنى إلى النقطة الثانية: يفرض الحياد المناخى تحولين هائلين على مجتمعاتنا. أشارك الرأى الذى تم التعبير عنه للتو، من الصعب التحدث عن الانتقال. إنه شيء أكثر من إعادة الهيكلة، وأكثر تأثيرًا. لا أعرف ما إذا كنت سأتحدث عن ثورة، لكنها ليست انتقالًا مع فكرة أنه يمكن أن يكون انتقالًا تدريجيًا. المرحلة الأولى هى الكربون الأحفورى، الذى يمثل حوالى ٧٠٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى العالمية، وهو مصدر استخدام ثلاثة منتجات: الفحم والنفط والغاز. إذا لم نقم بتسريع ما يسمى بانتقال الطاقة عن طريق تقليل اعتمادنا على الوقود الأحفورى والقضاء عليه، فلن نحقق أبدًا حياد الكربون فى الوقت المناسب، سواء فى سيناريو ١.٥ درجة أو درجتين. هذا الانتقال يحتاج إلى التعجيل.

ومع ذلك، فإن هذا التحول صعب فى الأساس لأنه أول تحول للطاقة فى تاريخ البشرية حيث لا يتعلق الأمر بإضافة مصدر جديد للطاقة الخالية من الكربون، من مصادر الطاقة المتجددة. يجب إزالة ثلاثة مصادر. يجب أن ننتقل من منطق الجمع إلى منطق الاستبدال والخروج من هذا الإدمان الأحفورى الذى يسبب الصدمات الهائلة فى مجتمعاتنا. هذا هو السبب فى أن المنطق الاقتصادى وراء هذا التحول جديد تمامًا. إنه منطق تقنين الانبعاثات، ولكنه أيضًا منطق التقنين لا يعنى توزيع تذاكر الحصص التموينية، بل سحب الطاقات الأحفورية، وبالتالى إعادة تحويل وسحب كل رأس المال المرتبط باستخدام الوقود الأحفورى. ومع ذلك، فإن مجتمعاتنا تعرف كيف تستثمر جيدًا عندما يكون لديها المنازل المناسبة، ولا تعرف سوى القليل جدًا عن سحب الاستثمار. تخيل أنه فى غضون ٢٠ عامًا، سوف نحقق هذا الإنجاز المتمثل فى إزالة انبعاثات ثانى أكسيد الكربون من أصل أحفورى، فهل سنكون بالضرورة فى حالة من الحياد المناخى؟

كل هذا يتوقف على ما نفعله فى المحطة الثانية، ما أسميه الكربون الحى. الكربون الحى هو ما نعمل به فى كل مرة ننتج فيها سلعًا زراعية. إنه الكربون الحى الذى نعمل معه عندما سنستخدم المحيط لتزويد عدد معين من المنتجات. من الواضح أن هذا هو الكربون المرتبط بالغابة. لن يكون هناك حياد كربونى إذا لم ننفذ هذه الثورة الثانية على الكربون الحى، بالتوازى مع ما يُسمى بسهولة انتقال الطاقة. فى الواقع، إنها أيضًا طاقة. لأن إنتاج الغذاء هو طاقتنا الأساسية. ما هى المشكلة؟ على الأرض، هذا هو التحدى الذى تواجهه الزراعة الإيكولوجية لأن ٢٥٪ من انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى هى انبعاثات مرتبطة بالعمليات الزراعية أو الانبعاثات الناتجة عن إزالة الغابات، والسبب الأول لذلك هو التوسع فى الأراضى لاستخدامات الزراعة، سواء كانت الزراعة نفسها أو تربية الحيوانات. هذا التحول الزراعى الإيكولوجى أساسى. يعتبر حوض الكربون البحرى أيضًا مهمًا للغاية للحفاظ على سعة تخزين ثانى أكسيد الكربون فى المحيط. يجب الحفاظ على التنوع البيولوجى البحرى. هذه قضية كبيرة ولا تزال غير مفهومة جيدًا حتى اليوم، لأننا نعرف أفضل بكثير ما يحدث للتنوع البيولوجى الأرضى من التنوع البيولوجى البحرى.

البعد الجيوسياسى لقضايا المناخ

فى الواقع، إن موضوع حياد الكربون والمناخ هو فى الأساس جيوسياسى ضمن الجغرافيا السياسية التى ترى أن المسألتين اللتين ذكرتهما، الكربون الأحفورى، والكربون الحى، إلى جانب الإيكولوجيا الزراعية، هى فى الأساس القضايا الاقتصادية المرتبطة بالحرب فى أوكرانيا. فيما يتعلق بالطاقة، هذا هو الحال أيضًا فيما يتعلق بقضايا الغذاء، لأن الصراع الأوكرانى يزعج بشكل كبير ظروف الإمداد الغذائى فى العالم، ويهدد بتفاقم سوء التغذية المروع فى العالم، ويدعو إلى التشكيك فى النماذج الزراعية الأحادية التخصص التى تم تطويرها على نحو مفرط.. بالنسبة للبعد الاقتصادى الذى أتحدث عنه الآن، فإن المسيرة نحو حيادية الكربون تغير تمامًا الطريقة التى نرى بها الاقتصاد. لقد تعلمت تدريس الاقتصاد من خلال تعليم أن الوفرة هى التقدم وأن الأزمات تأتى من الندرة. لمدة ١٥ عامًا، كنت أقوم بتدريس الاقتصاد الذى أقوم بتغيير طريقة تدريسه من عام إلى آخر لأنه إذا أردنا تحقيق تقدم دائم، فعلينا أن نأخذ فى الاعتبار الحدود النقدية التى تتمثل فى السقوف النقدية، وتغير المناخ، والتنوع البيولوجى الذى تحدثت عنه، لذلك يجب أن نحصر جميع الهجمات على هذه الحدود الطبيعية للكواكب.





هل هذا يعنى أن علينا أن نهدف إلى تقليل النمو من أجل تحقيق حياد الكربون؟ لا لأن لدينا داخليًا ما يسمى الدونات، الدونات الدائرية فى الولايات المتحدة، إنها مسألة جميلة كما وصفها زميل من جامعة أكسفورد، وتعنى أن عليك أن تخصص كل الموارد لتحقيق الرفاهية للسكان المحتاجين. إذا كنت ترغب فى الحصول على القليل من الرفاهية الاجتماعية، فلا يجب أن تخبر الناس أنه يتعين عليك شد حزامك، ثم شد حزامك، وشد حزامك مرة أخرى وتحرم نفسك. لا.. يجب العثور على موارد موزعة بشكل أفضل لتلبية الاحتياجات الأساسية وتشمل هذه الاحتياجات الأساسية أيضًا مسألة التكيف مع تأثيرات الاحتباس الحرارى برمتها.

إن معاهدة المناخ لعام ١٩٩٢ بها ثلاثة عيوب أساسية، فهى تتطلب الإجماع لـ ١٩٢ دولة، والجزء الثانى أيضًا، يحدد مسئوليات مشتركة ولكن متباينة، مما يسبب الغيرة، وآخر شيء هو أنه فى العيب الثالث، هناك المادة الثالثة، الفقرة الخامسة، التى تخبرك أن سياسة المناخ، بأى حال من الأحوال، لا يمكن أن تشكك فى الاقتصاد العالمى أو العولمة. لذلك ليس هذا هو المكان الذى يوجد فيه القانون فى الوضع الحالى. ليس فى تلك المعاهدات الدولية. لا أنكر الأهمية الاستثنائية لاتفاق باريس. أنا لا أنكر ذلك على الإطلاق. ولكن يجب أن يكون مفهومًا بوضوح أنه لكى ينجح القانون، يجب أن يكون فعالًا. هذا هو الموضوع. يجب أن يدخل فى الجزء الصعب ويكون قيدًا. وقد ابتكر المجتمع المدنى شيئًا بسيطًا للغاية: التقاضى بشأن المناخ.

لذلك شعرت بالقلق، وهذا ما أود التحدث عنه بسرعة كبيرة، حول الأسباب التى تجعل من التقاضى المناخى مساعدة غير عادية، لكننا لم نصل بعد حتى الآن لتعزيز وإعطاء القوة القانونية للتجديد بشكل كافٍ للطاقات. ينقسم الكفاح فى قضايا المناخ دائمًا إلى قسمين. هذه هى خطة كريستيان دى بيرتويز، وهى كلاسيكية، أى مكافحة التخزين، وضد ما يسمى التخفيض، والنضال من أجل التخفيض، وثانيًا، الكفاح من أجل التكيف. لذلك فى الفئة الأولى، هناك فئتان رئيسيتان من الدعاوى القضائية، وبالتالى، هناك دعاوى قضائية ضد دول وضد شركات كبيرة. الدعاوى القضائية ضد الدول، فى أوروبا، لدينا ثلاثية مهمة للغاية قدمتها المحاكم العليا.

القرار الأول هو قضية هولندا Urgenda ٢٠١٩ التى تلزم الحكومة الهولندية بزيادة الحد من الانبعاثات. القرار الرئيسى الثانى هو قرار الوزيرة الفرنسية السابقة كورين ليباج ويتعلق ببلدية جراند سينث، التى تقع تحت مستوى سطح البحر والتى حصلت بالفعل على حكمين من مجلس الدولة، والذى يعطى إشعارًا رسميًا للحكومة لتغيير مسارها لأنه يتضح بشكل فعال فى هذا القرار، باتباع هذا الإجراء، أنه لا يمكننا أبدًا تحقيق التخفيض الشهير بنسبة ٤٠٪ فى عام ٢٠٣٠ والحياد المناخى فى عام ٢٠٥٠. لذلك كان تحليلًا للمسار الذى يُلزم فعليًا.. القرار الأخير المهم، قرار جمهورية ألمانيا الاتحادية الذى له هذا البعد الاستثنائى الذى يقول: «خطتك لعام ٢٠٣٠، ليست سيئة، لكن بعد عام ٢٠٣٠، أنت لا تفعل الشيء الصحيح وستضحى بالأجيال القادمة».

«هناك بالفعل رؤية للديمقراطية فى البيئة كانت موضع اهتمامك سابقًا. فما هى بشكل ملموس؟ فى التقاضى ضد الدول، للأسف، كما تقول السلطات القضائية": أنا أعتنى بالمسار، لكننى لا أفعل ذلك. لا أعرف كيف ستفعل ذلك، هل يجب أن نجعل نسبة ٣٠٪ قابلة للتجديد؟ كربون إضافي؟ لا يخبرونك بذلك. هناك خلاف واحد فقط مثير للاهتمام، وهو القرار الذى أصدرته محكمة مدنية فى هولندا هى حالة شل، التى تلزم شركة شل والشركات التابعة لها البالغ عددها ١١٠٠٠ بالمشاركة فى تخطيط المناخ واتباع التوجيهات العامة، أى لخفض هذه الانبعاثات إلى ٤٥٪.

إنها ثورة غير عادية أحدثت ضجيجًا فى عالم الوقود الأحفورى لا يمكنك تخيله، علاوة على ذلك، لدرجة أن شل، بالمناسبة، أقامت مقرها الرئيسى فى بريطانيا العظمى. أقول لك ذلك بشكل عابر، لكن لا يهم، أليس كذلك؟ إن السوابق القضائية هى التى تهمنا. لذا، فى الواقع، نجد الحل فى هذه المعركة ضد الانبعاثات الكبرى. لذلك هناك العديد من قرارات المحاكم فى التقاضى المتعلق بالتكيف والتى تحارب مشاريع ودعاوى القضاء التى تقضى على المناخ. ويمكننى أن أعطيكم الكثير من الأمثلة على ذلك. ونقوم حاليًا بوضع التزامات لما يسمى بدراسة التأثير المناخى، أى التى تهتم بالتأثير المباشر لتركيب الأعمال.. على سبيل المثال، هناك قرارات فى أستراليا تم اتخاذها والتى تقول لك، إنها جيدة.. ماذا ستفعل بمنجم الفحم الخاص بك.. لقد فهمت دراسات التأثير البيئي؛ ولكن ما يهمنى، هو التأثير غير المباشر.. أين ستضع الفحم الخاص بك، لمن ستبيعه؟ بسبب كل ذلك نحن دائما فى سياق بحثى لم يتحول إلى أفعال حتى الآن.



معلومات عن الكاتب:

كريستيان دى بيرثوس أستاذ مشارك فى الاقتصاد بجامعة باريس دوفين، والمدير العلمى لكرسى اقتصاديات المناخ وعضو فى المجلس الاقتصادى للتنمية المستدامة بفرنسا، وأحد المتخصصين المعتمدين دوليًا فى اقتصاديات تغير المناخ. له العديد من المؤلفات، من بينها كتاب «المناخ 30 كلمة للفهم والعمل».. ينضم للحوار، بهذا المقال الذى يطرح فيه أفكاره حول القضية التى تشغل حيزًا كبيرًا فى اهتمامات المجتمع الأوروبى، ألا وهى قضية المناخ.

