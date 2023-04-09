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الإثنين 10 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الدوري الإنجليزي.. كريستال بالاس يقسو علي ليدز يونايتد بخماسية

كريستال بالاس وليدز
كريستال بالاس وليدز
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حقق فريق كريستال بالاس فوز كبير علي ليدز يونايتد بخماسية مقابل هدف وحيد ضمن الأسبوع 30 علي ملعب إيلاند رود من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز .

افتتح أهداف اللقاء فريق ليدز يونايتد عند طريق اللاعب باتريك بامفورد في الدقيقة 21 ، ثم جاء هدف التعادل والأول لفريق كرستال بالاس عند طريق اللاعب مارك جيهي في الدقيقة 46 ، وضاعف النتيجة اللاعب جودان أيو في الدقيقة 53 ، وذادت معاناه ليدز يونايتد بالهدف الثالث في شباكهم عن طريق اللاعب إيبيريتشي إيزي في الدقيقة 56، واحرز الهدف الرابع اللاعب إدوارد أدوسون ، والهدف الخامس واخر اهداف اللقاء جاء عن طريق اللاعب جوردان أيو مره والهدف الثاني لنفس اللاعب في الدقيقة 70 من عمر اللقاء.

بهذا الفوز، ارتفع صيد كرستال بالاس إلى النقطة 33 في المركز الثاني عشر ، بينما توقف رصيد ليدز يونايتد عند النقطة 26 في المركز السادس عشر.

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