"في رمضان".. ترزي يتحرش بطالبة جامعية بمول شهير بالتجمع

ألقت أجهزة بالقاهرة القبض على ترزى تحرش بفتاة جامعية جسديا بمنطقة التجمع الأول.

بلاغ بوجود تحرش

تلقى قسم شرطة التجمع الأول بلاغا بوجود حادث تحرش داخل محل ترزى بمول تجارى شهير بنطاق دائرة القسم، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية وتبين وجود طرف أول فتاة تدعى “س م”، عمرها 20 عاما ، طالبة بكلية تجارة وقالت انها أثناء تواجدها بمحل ترزى لإصلاح ملابسها قام عامل بالمحل، عمره 28 عاما، بالتحرش بها جسديا ، وألقي القبض علي المتهم وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، ويتم إجراء التحريات وسؤال شهود العيان للوقوف علي ملابسات الواقعة وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها.