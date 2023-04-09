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الإثنين 10 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

أسعار الذهب مساء اليوم الأحد 9 أبريل 2023

سعر الذهب
سعر الذهب
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استمر استقرار سعر الذهب مساء اليوم الأحد  9 أبريل 2023، لليوم الثالث علي التوالي في محلات الصاغة دون أي تغيير منذ الخميس الماضي.


وسجل سعر عيار 21 حوالي 2150 جنيها للبيع و 2170 جنيها للشراء


وبلغ سعر عيار 24 نحو 2457 جنيها للبيع و 2480 جنيها للشراء


وسجل سعر عيار 18 نحو 1843 جنيها للبيع و 1860 جنيها للشراء


ووصل سعر عيار 14 نحو 1433 جنيها للبيع و 1447 جنيها للشراء


وسجل سعر الجنيه الذهب حوالي 17.2 ألف جنيه للبيع و 17.36 ألف جنيه للشراء


وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 76.417 ألف جنيه للبيع و 77.13 ألف جنيه للشراء 
وسجل سعر كيلو الذهب نحو 2.457 مليون جنيه للبيع و 2.48 مليون جنيه للشراء.

 

سعر عيار 21 سعر عيار 24 سعر عيار 18 سعر اذه اليوم سعر عيار 14