أسعار الذهب مساء اليوم الأحد 9 أبريل 2023

استمر استقرار سعر الذهب مساء اليوم الأحد 9 أبريل 2023، لليوم الثالث علي التوالي في محلات الصاغة دون أي تغيير منذ الخميس الماضي.



وسجل سعر عيار 21 حوالي 2150 جنيها للبيع و 2170 جنيها للشراء



وبلغ سعر عيار 24 نحو 2457 جنيها للبيع و 2480 جنيها للشراء



وسجل سعر عيار 18 نحو 1843 جنيها للبيع و 1860 جنيها للشراء



ووصل سعر عيار 14 نحو 1433 جنيها للبيع و 1447 جنيها للشراء



وسجل سعر الجنيه الذهب حوالي 17.2 ألف جنيه للبيع و 17.36 ألف جنيه للشراء



وبلغ سعر أوقية الذهب نحو 76.417 ألف جنيه للبيع و 77.13 ألف جنيه للشراء

وسجل سعر كيلو الذهب نحو 2.457 مليون جنيه للبيع و 2.48 مليون جنيه للشراء.