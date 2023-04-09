الليلة.. انطلاق منافسات دور الثمانية بدورة المرج

تنطلق اليوم منافسات دور الثمانية للدورة الرمضانية الكبرى المقامة بمنطقة المرج على ملاعب محمد جلال وسط حضور كبير لنجوم الكرة ونواب البرلمان والاعلامين والرياضين.

وحسم 8 فرق من مواليد 2008 تأهلهم لدور الثمانية لينقسموا لمجموعتين يتأهل منها الأول والثاني عن كل مجموعة لنصف النهائي وتبدأ منافسات دور الثمانية بداية من اليوم الاحد.

وتضم المجموعة الأولي فرق حسن جلال وينيون سبورت وجلال سكول وعاطف اكاديمي، بينما تضم فرق المجموعة الثانية كل من النجوم ودريم والنجوم سبورت وكايرو.

بينما في مواليد 2010 تضم المجموعة الأولي كل من MG ولوكس سكول وتايجر بلاك وجلال سكول، بينما تضم المجموعة الثانية كل من عاطف أكاديمى ومركز شباب احمد عصمت وتيانو ودريم.

واستهدفت الدورة الفئات السنية الصغيرة من أجل العمل على اكتشاف المواهب الكروية فى أنحاء القاهرة من أجل تهيئة المناخ المناسب امامهم فى المرحلة المقبلة.

وتقوم اللجنة الفنية للبطولة تحت أشراف فتح الله مصطفي ومحمد موسي ومحمد مجدي باختيار اللاعبين المتميزين بالمباريات من أجل تصفيتهم في نهاية الدورة وتقديمهم للاختبار بناشئين النادي الأهلي.

وتصل مجموعة جوائز الدورة الي 135 ألف جنيها مقسمه علي 6 فرق الاوائل من مواليد 2008 و2010 بجانب العديد من الجوائز العينيه.

وأكد سيد جلال المشرف العام على البطولة ان الهدف من البطولة هو اكتشاف العديد من المواهب فى تلك المراحل السنية لرعايتهم وتأهيلهم بالشكل النموذجي من أجل خلق عشرات النماذج من النجم العالمى محمد صلاح.

وشهدت البطولة حضور العديد من القيادات الرياضية والبرلمانية فى مقدمتهم سيد حزين وكيل وزارة الشباب والرياضة بالقاهرة، والمهندس عدلى القيعى رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، بالإضافة إلى عادل قبيس امين حزب مستقبل وطن المرج، وعدد كبير من النواب والاعلاميين والرياضين.