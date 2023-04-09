الأنبا بموا يترأس صلاة أحد الشعانين.. وكنائس السويس تمتلئ بالمصلين

ترأس الأنبا بموا أسقف السويس صلاة قداس أحد الشعانين فى كنيسة الشهيد العظيم مار جرجس فى جنيفة وشاركة فى الصلاة الأباء كهنة الكنيسة.



كما أمتلأت كنائس ايبارشية السويس بالمصلين صباح اليوم احتفالا بأحد الشعانين وهو الأحد الذي يسبق أحد عيد القيامة المجيد، حيث يقام لدخول السيد المسيح إلى اورشاليم واستقبال الجموع له بغصون الزيتون وسعف النخيل للتعبير عن فرحتهم.



وارتفعت ايدى المصليين بسعف النخيل في فرحة وابتهاج رمزا لما فعله أهل اورشاليم حينما استقبلوا السيد المسيح عند دخوله المدينة، وكانت العظات داخل الكنائس حول هذه المناسبة.



وشهدت كنائس السويس تأمين مكثف من قوات الشرطة أمام الكنائس ووضع حواجز مرورية لمنع اى سيارة من الوقوف او المرور في الشارع الذي تقع به الكنيسة.

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