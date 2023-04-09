الزمالك يعيد الانضباط للاعبيه بلائحة جديدة

قرر نادي الزمالك إعادة الإنضباط إلى الفريق خلال الفترة المقبلة، بعد أن تغيب أكثر من لاعب عن التدريبات الفترات الأخيرة بدعوى الإصابة والمرض.

واتفق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك مع عبد الواحد السيد مدير الكرة الجديد فى النادي على وضع لائحة جديدة تخص العقوبات التى توقع على اللاعبين فى حالة تغيبهم عن التدريبات بدعوى المرض .

واتفق مرتضي مع عبد الواحد على وضع بنود جديدة تندرج تحت بند الغياب عن التدريبات بدون اذن من الجهاز الفني ولكن ستكون العقوبات أكبر وقد تصل الى تغريم اللاعب من 300 الف 500 الف جنيه ، حتى يمنع النادي لاعبيه من ادعاء المرض للهروب من المشاركة فى التدريبات .

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلي فى التاسعة والربع مساء اليوم الأحد ضمن منافسات بطولة الدوري الممتاز .