إزالة 7 حالات مخالفات بناء بمدينتي الأقصر وإسنا.. صور

واصلت الأجهزة التنفيذية بمحافظة الأقصر، اليوم الأحد، تكثيف الحملات الصباحية والمسائية خلال شهر رمضان المبارك، لمنع أي مخالفات أو تجاوزات والتصدي بكل حسم لمخالفات البناء، تنفيذا لتوجيهات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، وأسفرت الحملات عن إزالة 7 حالات على مساحة 1325 متر بمدينتي الأقصر وإسنا.

وقاد اللواء دكتور علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، حملة مكبرة لإزالة حالة تعدي بالبناء المخالف بشارع بازار الصالون الأخضر المتفرع من شارع المحطة، وذلك بعد قيام مالكها خلسة بصب قواعد خرسانية مخالفة بقطعة أرض فضاء بمسطح 100 م، وتم إيقاف الأعمال في المهد، وتمت الإزالة بالتنسيق مع حملة المعدات الثقيلة ومصادرة مواد البناء واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف من قبل الإدارة الهندسية، وذلك بمشاركة المهندس نشأت عدلي مدير الإدارة، وأيمن حسين رئيس حي وسط، وأحمد عبد الصبور مدير المتابعة الميدانية.

كما شنت الوحدة المحلية لمركز إسنا جنوب الأقصر برئاسة اللواء هشام السعدي رئيس المركز، حملة مكبرة لإزالة التعديات، أسفرت عن إزالة عدد 6 حالات بمساحة 1225 متر مربع في قرية توماس وعافية، بينهم إزالة في المهد على أرض زراعية، والتعدي عبارة عن أسوار بالطوب الأبيض وعشش، وتحررت المحاضر اللازمة لذلك.

وكان المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، قد وجه رؤساء المراكز والمدن، بتكثيف المرور الدائم وضرورة التصدي بكل حسم لمخالفات البناء، والتنسيق الكامل بين جميع جهات الولاية بالمحافظة والأجهزة المعنية لتنفيذ قرارات أعمال إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بكل قوة وحزم، وتكثيف المتابعات الميدانية الدورية لعدم الشروع في أي أعمال بناء مخالف واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

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