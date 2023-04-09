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الإثنين 10 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

حسن الخاتمة.. وفاة شخص أثناء ضبط إذاعة القرآن الكريم في مسجد ببنها

وفاة مواطن
وفاة مواطن
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لقي مواطن مصرعه خلال مساهمته في ضبط إشارة بث إذاعة القرآن الكريم لمسجد بإحدى العزب التابعة لمدينة بنها بمحافظة القليوبية، قبل الإفطار بنهار رمضان، وتحرر محضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق والتي صرحت بالدفن.
تلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية اخطارًا من الأهالي بوفاة شخص يدعى "م. ا"، خلال ضبطه إشارة بث إذاعة القرآن الكريم بمسجد دائرة مركز شرطة بنها.

وتبين من الفحص والمعاينة، أن ذلك الشخص لا يعمل بالمسجد، ولكنه كان متطوعًا على ضبط إشارة بث إذاعة القرآن الكريم للمسجد كمساعدة منه، جرى نقل الجثة لمستشفى والتي صرحت بالدفن، وشيع المئات من أهالي بلدته جثمانه إلى مثواه الأخير بالقرية داعين الله له بالرحمة والمغفرة.

وكشف شهود عيان، أن المتوفى كان حريصًا يوم حدوث الواقعة على الجلوس بالمسجد، حيث صلى العصر وصعد على سلم لضبط إشارة بث إذاعة القرآن الكريم.

وأضاف شهود العيان، أن المتوفى كان حريصًا على الخدمة في المسجد لوجه الله، حيث كان ينظفه، وكذلك دورات المياه، وأنه مات صائمًا بنهار رمضان، حيث كرمه الله بحسن الخاتمة.

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