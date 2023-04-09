الدوري الإنجليزي.. محمد صلاح يقود هجوم ليفربول أمام أرسنال

أعلن يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول، تشكيل اللاعبين الرسمي لمواجهة أرسنال، اليوم الأحد، في إطار منافسات الجولة الـ 30 من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتقام المباراة على ملعب أنفيلد معقل الريدز، في تمام الساعة الخامسة والنصف عصرا، ويقود هجوم ليفربول الدولي المصري محمد صلاح إلى جانب جاكبو ودييجو جوتا.

ويبدأ ليفربول المباراة أمام أرسنال بالتشكيل الآتي:

حراسة المرمى: أليسون بيكر.

خط الدفاع: ترينت ألكسندر أرنولد - إبراهيما كوناتي - فيرجيل فان دايك - أندي روبرتسون.

خط الوسط: جوردان هندرسون - فابينيو - كورتيس جونز.

خط الهجوم: محمد صلاح - جاكبو - دييجو جوتا.

ويحتل ليفربول المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 43 نقطة فيما يتصدر أرسنال الترتيب برصيد 72 وبفارق 5 نقاط عن الوصيف مانشستر سيتي.

