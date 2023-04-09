أدعية اليوم الـ18 من رمضان.. "اللهم ارزقنا التوبة والاستغفار وحُسن العبادة"

يعد شهر رمضان الكريم من أفضل الأشهر التى يقوم الناس فيها بالعبادة والتقرب إلى الله، ومن أهم أنواع العبادة في هذا الشهر هو الدعاء، فالدعاء هو السلاح الأقوى الذي يستخدمه المؤمن للتواصل مع الله، وهو وسيلة للتضرع إليه، والاستجابة لحاجات الإنسان وتحقيق أمانيه.
فالله تعالى فتح فيه أبواب الرحمة والمغفرة، وجعل فيها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر، ولذلك يجب على المؤمن في هذا الشهر الكريم أن يكثر من الدعاء والتضرع إلى الله، وأن يستغل هذه الفرصة العظيمة لطلب المغفرة والعتق من النار وتحقيق الأماني.
وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إِذَا دَخَلَ رَمَضَانُ فُتِّحَتْ أَبْوَابُ الْجَنَّةِ وَغُلِّقَتْ أَبْوَابُ النَّارِ وَصُفِّدَتْ الشَّيَاطِينُ، وهذا يدل على فضل هذا الشهر الكريم وأهمية الدعاء فيه، وبالإضافة إلى ذلك، فإن الدعاء في رمضان يعتبر عبادة مضاعفة، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: فَإِنَّ لِلصَّائِمِ عِنْدَ فِطْرِهِ دَعْوَةً مَا تُرَدُّ، وهذا يعني أن الدعاء عند الإفطار في رمضان يُستجاب له بإذن الله.
أدعية يوم 18 رمضان
- اللهم إني أسألك في هذا اليوم المبارك من شهر رمضان، أن تغفر لي ذنوبي وترحمني، وتجعلني من المقبولين عندك، وتسهل لي أموري في الدنيا والآخرة، وترزقني العفو والعافية والرضا، وتحفظني من كل شر ومكروه، وتجعل هذا الشهر علي وعلى المسلمين شهر خير وبركة وسعادة، وتوفقني لصيامه وقيامه وقراءة كتابك الكريم، إنك على كل شيء قدير وعليم. اللهم آمين.
- اللهم بلغنا ليلة القدر واجعلها خيرًا لنا.
- اللهم اجعلنا من المقبولين والمغفور لهم في هذا الشهر الفضيل.
- اللهم ارزقنا التوبة والاستغفار وحسن العبادة.
- اللهم اجعل هذا الشهر علينا شهر تغيير حياتنا إلى الأفضل.
- اللهم اجعل رمضان شهرًا يعيد الروح إلى القلوب الميتة وينير الدرب للضالين.
- اللهم احفظنا من الشيطان وشروره واجعلنا من الذين يتقون ويتوبون.
- اللهم اجعل رمضان شهرًا يمحو الذنوب ويغفر السيئات ويزيد في الحسنات.
- اللهم اجعلنا من المتقين والمتوكلين عليك في هذا الشهر الفضيل.
- اللهم ارزقنا الصحة والعافية والرزق الحلال في هذا الشهر المبارك.
- اللهم اجعلنا من الذين يعملون الخيرات ويسعون إلى نيل رضاك في هذا الشهر الكريم.