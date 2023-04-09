تموين المنوفية: ضبط 24 جوال دقيق مدعمًا قبل بيعه بالسوق السوداء

تلقى اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الأحد، تقريرًا عن جهود مديرية التموين والتجارة الداخلية فى شن الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت التموينية والمحلات العامة والمخابز بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة، وذلك تزامنًا مع شهر رمضان المبارك.

أسفرت تلك الحملات عن تحرير 183 محضرا تموينيا متنوعا ما بين 106 مخالفات مخابز و77 مخالفات أسواق.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالمحافظة أن الأجهزة الرقابية بالمديرية وبالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية والجهات المعنية قد نجحت فى ضبط 24 شيكارة دقيق بلدى بأحد المخابز البلدية بناحية البتانون بمركز شبين الكوم لإعادة بيعها بالسوق السوداء بهدف التربح، بالإضافة إلى التحفظ على طن زيت طعام مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الآدمى، وكذا ضبط (50) لفة أدوات كهربائية غير معلن عن الأسعار لبيعها بأزيد من الأسعار المقررة.

وأكد محافظ المنوفية على أننا مستمرون فى تشديد الرقابة الصارمة على الأسواق وكافة المحلات والمصانع خلال شهر رمضان والتفاعل الفوري مع أي بلاغ عن الغش التجاري حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.