رئيس بنك التنمية الأفريقي: نحتاج 1.4 تريليون دولار لمواجهة التغيرات المناخية

أكد رئيس بنك التنمية الأفريقي أكينومي أديشينا، أنّ أفريقيا لا تتسبب في التغيرات المناخية، حيث تتسبب في 3% فقط من الانبعاثات العالمية، ولكنها تعاني أكثر من أي قارة أخرى بسبب تداعيات التغيرات المناخية.

وأضاف أديشينا، خلال حواره مع فضائية القاهرة الإخبارية: "نحن أكبر المتأثرين بالتغير المناخي، لا نتسبب فيها، ولكننا نتأثر بها للغاية، وبالتالي فإن الأمر الأهم هو حشد الموارد لمجابهة التغيرات المناخية".

وتابع رئيس بنك التنمية الأفريقي: "الأمر سيحتاج إلى 1.4 تريليون دولار بحلول 2030 لنتمكن من التغلب على تداعيات التغيرات المناخية، وفي هذا السبيل يمكن حشد الكثير من الموارد، ومن خلال البنك حشدنا من 20 إلى 25 مليار دولار لدعم التكيف المناخي، والطريق أمامنا مازال طويلا".

وشدد أديشينا، على أن الاجتماع السنوي للبنك الذي سينعقد في مايو بمصر سيركز على دور الحكومات في مواجهة التغيرات المناخية، و أن القطاع الخاص يلعب دورا ذي أهمية كبيرة، وبالتالي، فإن المؤتمر السنوي سيكون له دور كبير بشأن حشد تمويل القطاع الخاص لدعم خطة العمل المناخية في أفريقيا.