50 صورة ترصد قداس "أحد السعف" بكنائس إسنا والطود بالأقصر

شارك الآلاف من أهالي محافظة الأقصر، اليوم الأحد، في أداء قداس أحد الشعانين المعروف باسم أحد السعف وذلك بكاتدرائية السيدة العذراء مريم بوسط مدينة الأقصر ومختلف الكنائس على مستوى المحافظة.

وكانت جميع كنائس وأديرة محافظة الأقصر، قد أنهت منذ ليلة أمس السبت، جميع استعداداتها من أجل استقبال الأقباط للاحتفال بـ"أحد السعف" أو أحد الشعانين وهو عيد دخول السيد المسيح إلى مدينة أورشليم بالقدس.

وبدأ القداس بموكب الدخول إذ حمل المطران والقساوسة وشعب الكنيسة سعف النخيل، تيمنًا بدخول المسيح أورشليم في مثل هذا اليوم حين استقبله أهلها كملك منتصر فهتفوا له أوصنا أي خلصنا.

وفي نفس السياق، احتفل دير القديس العظيم الأنبا متاؤس الفاخوري بمنطقة جبل أصفون التابعة لمركز إسنا جنوب محافظة الأقصر، بأحد الزعف، وذلك بكاتدرائية الأنبا متاؤس الفاخوري بذات الدير، وترأس صلوات القداس الإلهي وصلوات الجناز العام، القس عبد المسيح سيدهم، والآباء الرهبان من القمامصة والقساوسة، وبمشاركة مجمع رهبان دير الأنبا متاؤس الفاخوري، والأخوة طالبي الرهبنة والشمامسة وجمع غفير من الشعب القبطي.

وحرص عدد كبير من الأقباط على الحضور إلى قداس أحد السعف أو أحد الشعانين كما يطلق عليه، في دير القديس الانبا متاؤس الفاخوري بجبل أصفون بمدينة إسنا جنوب محافظة الأقصر؛ وذلك حرصًا منهم على إحياء الاحتفالات والمظاهر الخاصة بهذه المناسبة، كما توافد عدد كبير من أقباط محافظة الأقصر على دير القديسين بمدينة الطود التابعة لمحافظة الأقصر، من أجل الاحتفال بـ"أحد السعف".

ومن طقوس أحد الشعانين، أن تقرأ فصول الأناجيل الأربعة في زوايا الكنيسة الأربعة وأرجائها في رفع بخور باكر؛ إعلانًا لانتشار الأناجيل في أرجاء المسكونة، ومن طقس الصلاة في أحد الشعانين أن تسوده نغمة الفرح فتردد الألحان بطريقة الشعانين المعروفة وهى التي تستخدم في هذا اليوم وعيد الصليب.

ويعتبر أحد السعف هو ذكرى دخول المسيح أورشليم حيث استقبل الشعب المسيح بالهتاف وسعف النخيل، ليبدأ بهذا اليوم أسبوع الآلام الذي ينتهي باحتفال عيد القيامة المجيد.

قداس عيد الخوص (1)

قداس عيد الخوص (1)

قداس عيد الخوص (2)

قداس عيد الخوص (2)

قداس عيد الخوص (3)

قداس عيد الخوص (3)

قداس عيد الخوص (4)

قداس عيد الخوص (4)

قداس عيد الخوص (5)

قداس عيد الخوص (5)

قداس عيد الخوص (6)

قداس عيد الخوص (6)

قداس عيد الخوص (7)

قداس عيد الخوص (7)

قداس عيد الخوص (8)

قداس عيد الخوص (8)

قداس عيد الخوص (9)

قداس عيد الخوص (9)

قداس عيد الخوص (10)

قداس عيد الخوص (10)

قداس عيد الخوص (11)

قداس عيد الخوص (12)

قداس عيد الخوص (13)

قداس عيد الخوص (14)

قداس عيد الخوص (15)

قداس عيد الخوص (16)

قداس عيد الخوص (17)

قداس عيد الخوص (18)

قداس عيد الخوص (19)

قداس عيد الخوص (20)

قداس عيد الخوص (21)

قداس عيد الخوص (22)

قداس عيد الخوص (23)

قداس عيد الخوص (24)

قداس عيد الخوص (25)

قداس عيد الخوص (26)

قداس عيد الخوص (27)

قداس عيد الخوص (28)

قداس عيد الخوص (29)

قداس عيد الخوص (30)

قداس عيد الخوص (31)

قداس عيد الخوص (32)

قداس عيد الخوص (33)

قداس عيد الخوص (34)

قداس عيد الخوص (35)

قداس عيد الخوص (36)

قداس عيد الخوص (37)

قداس عيد الخوص (38)

قداس عيد الخوص (39)