أمطار رعدية وسيول ورياح مثيرة للرمال.. توقعات الأرصاد لطقس الغد

كشف خبراء هيئة الأرصاد الجوية ، عن حالة الطقس غدا الاثنين حيث يسود طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و جنوب سيناء وحار على جنوب البلاد، ومائل للحرارة على السواحل الشمالية وطقس بارد على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومائل للبرودة على جنوب البلاد.

ويشهد الإثنين أمطار خفيفة على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري وتمتد الي مناطق من القاهرة الكبرى وتكون خفيفة ورعدية على مناطق من وسط وجنوب الصعيد على فترات متقطعة، وأمطار متوسطة ورعدية على مناطق من محافظة البحر الأحمر، ومدن القناة قد تصلولحد السيول على مناطق من سيناء وخليج السويس وخليج العقبة على فترات متقطعة، ونشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد، وتكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من وسط وجنوب الصعيد وعلى فترات متقطعة.

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة، غدًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري 26 للعظمى والصغرى 14 درجة، وعلى السواحل الشمالية 21 للعظمى والصغرى 14، وعلى جنوب سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر 30 للعظمى والصغرى 20، وعلى شمال الصعيد 30 والصغرى 17، وعلى جنوب الصعيد 27 للعظمى والصغرى 22 درجة.