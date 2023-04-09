رئيس بنك التنمية الإفريقي: السيسي يحرص على دعم وتكاتف دول القارة

أكد رئيس بنك التنمية الأفريقي أكينومي أديشينا، أنّه يحترم الرئيس عبدالفتاح السيسي احتراما كبيرا، حيث يحرص على دعم وتكاتف الدول الأفريقية، لافتًا إلى أنه يشعر بالسعادة أن يقبل استضافة مصر الاجتماع السنوي للبنك، حيث سيتم تناول بعض الموضوعات الخاصة بالتغيرات المناخية.

وأضاف أديشينا، خلال حواره عبر فضائية القاهرة الإخبارية، اليوم الأحد، أنّ أفريقيا تعاني كثيرا من تداعيات التغير المناخ، حيث تخسر حوالي 7 إلى 15 مليار دولار بسبب الجفاف والأعاصير والفيضانات، مثلما حدث في مدغشقر وموزمبيق.

وتابع رئيس بنك التنمية الأفريقي أن البنية التحتية مكلفة للغاية، حيث يصل حجم الفجوة في البنية التحتية إلى 68 مليار دولار، وبالتالي، فإن أفريقيا تحتاج إلى 1.4 تريليونات دولار بحلول 2030 لسد تلك الفجوة، من أجل التغلب على تداعيات التغير المناخي.