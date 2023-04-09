أمطار ورعد.. الأرصاد تحذر: "الشتاء راجع"

كشفت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن هناك فرصًا لتساقط الأمطار اليوم الأحد، وستكون من خفيفة إلى متوسطة على محافظات السواحل الشمالية وعلى رأسها الإسكندرية التي شهدت بالفعل سقوط أمطار خفيفة منذ صباح هذا اليوم.

وقالت غانم في مداخلة هاتفية ببرنامج «إكسترا اليوم» عبر فضائية «إكسترا نيوز»: "ستستمر الأمطار على مدار اليوم وغدا وبداية من الثلاثاء ستكون شدة الأمطار متفاوتة ورعدية أحيانا".

وأضافت أنه بداية من غدٍ الإثنين ستشهد البلاد انخفاضا في درجات الحرارة، حيث من المتوقع أن تسجل العظمى غدا 26 درجة مئوية، واستمرار انخفاض درجات الحرارة حتى مطلع الأسبوع المقبل.