الثلاثاء.. كرم مراد في ضيافة قبة الغوري والسيرة الهلالية بالسحيمي

ينظم قطاع صندوق التنمية الثقافية، في التاسعة من مساء الثلاثاء المقبل، حفلا فنيا للفنان كرم مراد وفرقته، بمركز إبداع قبة الغوري، فى إطار البرنامج الثقافي والفني الذي يقيمه القطاع احتفالاً بشهر رمضان الكريم.

يتضمن برنامج الحفل تقديم عدد من الأغاني النوبية الشهيرة منها: "رسام"، و"النيل بيتمشي"، و"مارية"، و"خبيز أمي"، و"حلم الناس"، و"ديا"، و"ياصغير علي الهوي"، و"الشال"، و"نعناع الجنين"، وتشاركه الحفل عازفة الربابة الفنانة صفاء الهلالي.

وفى بيت السحيمى يواصل الفنان عزت القرشى تقديم الليلة الثانية من ليالى السيرة الهلالية ورواية "أبو زيد الهلالى، والبنات فى تونس".