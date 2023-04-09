تفاصيل انتشال جثة مسنة من البحر اليوسفى بالمنيا

انتشل أهالي قرية البهنسا في مركز بني مزار بشمال محافظة المنيا، جثة مجهولة لسيدة من داخل البحر اليوسفي في زمام الوحدة المحلية لقرية صندفا، وجري نقلها لمشرحة المستشفي المركزي تحت تصرف النيابة العامة.

وتلقي اللواء أسامة عبد العظيم مساعد وزير الداخلية لأمن محافظة المنيا، اخطارا من غرفة عمليات النجدة، بتمكن أهالي قرية البهنسا بالقرب من الظهير الصحراوي الغربي من انتشال جثة لسيدة تبلغ من العمر نحو 70 عاما مجهولة الأسم والعنوان، وتم نقلها إلي المشرحة والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة.



وفي وقت سابق تلقت الأجهزة الأمنية، أمس، إخطارا من مركز شرطة العدوة، بوقوع حادث تصادم بين سيارة ربع نقل وتروسيكل، عند مدخل مدينة العدوة، بالطريق الصحراوي الغربي.

انتقلت سيارات فرع الإسعاف لموقع الحادث، وبالمعاينة والفحص تبين مصرع ربة منزل تدعى"ه.ص" 35 عاما مقيمة بمركز العدوة، وإصابة شخصين بكسور وكدمات، وتم نقل المصابين لمستشفى العدوة المركزي، تم نقل الجثة الى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق.