تخفيض الإنارة العامة بشوارع وميادين الأقصر بنسبة 75 %.. صور

استكملت الوحدات المحلية لمدن محافظة الأقصر، تنفيذ أعمال الترشيد بجميع المدن والقرى، بالتنسيق مع هندسات الكهرباء بمختلف أنحاء المحافظة، لترشيد استهلاك الكهرباء بنسبة 75%، مع مراعاة عدم التأثير على السلامة العامة للمواطنين.

وقال اللواء علي الشرابي رئيس مدينة الأقصر، إن جميع الأحياء بدأت أعمال ترشيد استهلاك الكهرباء بالمناطق والأحياء التابعة لمجلس مدينة الأقصر، حيث تم تخفيض الإنارة العامة في الميادين والحدائق العامة، وفصل إنارة الإعلانات والدعاية المضيئة من الساعة الـ (١٠) م يومياً وفصل التيار الكهربائي عن جميع مباني الوحدة المحلية ما عدا غرف التحكم والكاميرات وغرفة العمليات والمكاتب الفنية ( أجهزة السيرفرات).

وأضاف الشرابي، أن أعمال ترشيد استهلاك الكهرباء تضمنت شارع خالد بن الوليد بدءً من فندق الإبروتيل وصولًا حتى ميدان مفتاح الحياة، وشارع المطحن وسيالة بدران ومنطقة شمال، وطريق المطار حيث تم ترشيد حوالي (٥٣٣) كشاف من إجمالي (٧١٠) كشاف لتكون الكشافات المضيئة (١٧٧) فقط أي بنسبة ٧٥٪، وجاري استكمال أعمال الترشيد في قطاعات أخرى.

وفي سياق متصل، شهد مركز إسنا برئاسة اللواء هشام السعدي رئيس المركز، تخفيفا في الأحمال حيث تم تخفيف الأحمال بجميع المصالح الحكومية وبالنسبة لإضاءة الشوارع العامة تم تخفيف الأحمال ابتداءً من منطقة مجلس مدينة إسنا القديم حتى ميدان المحكمة، و من ميدان المحكمة حتى شارع احمد عرابي، وتم تخفيف الأحمال ابتداءً من منطقة السجل الجديد حتى المسلة على ترعة أصفون، كما تم تخفيف الأحمال على شارع البحر الجديد و شارع البحر القديم، وتم فصل لوحات الإعلانات وشارع أحمد عرابي.

جاء ذلك في إطار توجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بشأن ترشيد استهلاك الكهرباء في جميع المنشآت والمباني الحكومية على مستوى المحافظات، وتنفيذاً لتعليمات اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية الصادرة في هذا الشأن، من خلال كتابة الدوري رقم 75 لسنة 2023، وتعليمات المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر لرؤساء المراكز والمدن، بضرورة الالتزام بالكتاب الدوري لتنفيذ خطة الدولة لترشيد الاستهلاك الكهربائي بالمباني والمصالح الحكومية.

ترشيد الاستهلاك (1)

ترشيد الاستهلاك (2)

ترشيد الاستهلاك (3)

ترشيد الاستهلاك (4)

ترشيد الاستهلاك (5)

ترشيد الاستهلاك (6)

ترشيد الاستهلاك (7)

ترشيد الاستهلاك (8)

ترشيد الاستهلاك (9)

ترشيد الاستهلاك (10)

ترشيد الاستهلاك (11)

ترشيد الاستهلاك (12)

ترشيد الاستهلاك (13)

ترشيد الاستهلاك (14)

ترشيد الاستهلاك (15)

ترشيد الاستهلاك (16)

ترشيد الاستهلاك (17)

ترشيد الاستهلاك (18)

ترشيد الاستهلاك (19)

ترشيد الاستهلاك (20)

ترشيد الاستهلاك (21)

ترشيد الاستهلاك (22)

ترشيد الاستهلاك (23)

ترشيد الاستهلاك (24)