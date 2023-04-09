بنك مصر يرعى الاتحاد المصري للتنس للعام الرابع على التوالي

الأحد 09/أبريل/2023 - 02:27 م

في إطار دور بنك مصر الريادي في دعم الرياضة المصرية وبحضور الدكتور أشرف صبحى - وزير الشباب والرياضة، قام بنك مصر بتوقيع عقد رعاية لاتحاد التنس للموسم الرابع على التوالي.

قام بتوقيع العقد محمد الأتربي - رئيس مجلس إدارة بنك مصر، وإسماعيل الشافعي رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصري للتنس، هذا ويهدف عقد الرعاية إلى المساهمة في انتشار رياضة التنس ورعاية اللاعبين المتميزين باللعبة باعتبارها إحدى الألعاب الأوليمبية، ويأتي ذلك في إطار حرص إدارة البنك على دعم الرياضة المصرية، وتأكيداً على دور البنك في المسئولية المجتمعية متمثلة في مساندة الشباب المصري الذي يسعى جاهداً لرفع اسم مصر في البطولات والمحافل الإقليمية والدولية.

وتأتي رعاية بنك مصر للاتحاد المصري للتنس في إطار إدراك البنك لأهمية دعم الرياضة المصرية، والتي تعد أحد محاور المسئولية المجتمعية التي يؤمن بها البنك والتي تتركز على مجالات الصحة، التعليم والرياضة؛ حيث يعتبر مجال الشباب والرياضة إحدى أهم المحاور الرئيسية التي يدعمها البنك نظراً لأهمية ممارسة الرياضة وما تمثله الرياضة من قيمة للشباب "العقل السليم في الجسم السليم"؛ لكون الشباب النواة الرائدة لتقدم الوطن وانطلاقا من الإيمان بأهمية دعم الشباب للتقدم في كافة المجالات، حيث يسعى بنك مصر إلى تقديم نموذج إيجابي يحتذي به في المسئولية المجتمعية.

وفي هذا الإطار فقد قام بنك مصر مؤخراً برعاية الاتحاد المصري لرياضات اللاعبين ذوي الشلل الدماغي، ويأتي ذلك انطلاقاً من حرص بنك مصر على دعم الرياضة ودعم ذوي الهمم من خلال مساندة اللاعبين ذوي الشلل الدماغي الذي يسعوا جاهدين لرفع اسم مصر في البطولات، كذلك قام البنك برعاية لاعبات محترفات في لعبة التنس لتأهيلهم للمشاركة في البطولات المختلفة محلياً ودولياً، كما قام البنك مؤخراً بالإعلان عن إطلاق أول صندوق استثمار خيري "صندوق الرياضة المصري"، والذي يهدف لدعم نهضة الرياضة المصرية وإعادة مكانتها مع وضعها على الخريطة الرياضية العالمية.

هذا ويحرص البنك دائماً على تشجيع الشراكات بين القطاعات المختلفة بالمجتمع المصري حكومي وأهلي وخاص من خلال تقديم نموذج ناجح بالمجتمع يتم تعميمه فيما بعد على كافة المستويات والقطاعات؛ وذلك للمساهمة الفعلية والحقيقية في تنمية ونهضة المجتمع.