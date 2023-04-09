بث مباشر.. مشاهدة مباراة ليفربول وأرسنال في الدوري الإنجليزي

الأحد 09/أبريل/2023 - 02:01 م

تحلم جماهير الجانرز بحسم الدوري الإنجليزي في مباراة ليفربول وأرسنال اليوم ونقدم بث مباشر على ملعب الانفيلد في الأسبوع ٣٠.

ويدخل أرسنال مباراة اليوم وهو يحتل صدارة الترتيب برصيد ٧٢ نقطة ويطارده مانشستر سيتي برصيد ٦٧ نقطة وتعثر أرسنال اليوم يشعل الدوري الإنجليزي من جديد.

أما ليفربول الذي يلعب موسم للنسيان يدخل المباراة برصيد ٤٣ نقطة في المركز الثامن واقصى ما يطمح إليه الدخول للمركز الرابع من أجل المشاركة في دوري الأبطال.

موعد مشاهدة البث المباشر مباراة ليفربول وأرسنال

ويبدأ البث المباشر مباراة ليفربول وأرسنال في تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت القاهرة على ملعب آنفيلد الذي شهد تفوق شبه دائم لأصحاب الأرض على أرسنال.

وشهدت تدريبات ليفربول قبل المباراة غياب النجم المصري محمد صلاح بعد مشاركته كبديل في مباراة تشيلسي إلا أن ملك الانفيلد سيشارك أساسيا اليوم.

وعاد ألكانتارا نجم خط وسط ليفربول من الإصابة الطويلة وشارك في التدريبات وربما نشهد وجوده على دكة البدلاء ضد أرسنال اليوم.

مشاهدة بث مباشر لمباراة ليفربول ضد أرسنال اليوم الأحد