نائب يطالب الحكومة بإعلان سياستها لتعزيز الاقتصاد الدائري

الأحد 09/أبريل/2023 - 01:45 م

طالب النائب عبده أبو عايشة عضو مجلس الشيوخ، الحكومة بإعلان سياستها لتعزيز الاقتصاد الدائري بما يحقق الاستفادة القصوى من جميع الموارد الطبيعية وتقليل الهدر والنفايات.

وقال خلال كلمته بالجلسة العامة للشيوخ المنعقدة الآن، إنه يمكن تحقيق وتعزيز الاقتصاد الدائري في الكثير من المنتجات عبر العديد من الآليات أبرزها، إعادة تصميم سلاسل التوريد والابتكار وتطوير التكنولوجيا، والتغيير في سلوك المستهلكين والتغيير في السياسات والتنظيمات المتبعة فالاقتصاد الدائري فرع من علم الاقتصاد، يستهدف تحسين مستوى معيشة الإنسان بما يحققه من مزايا عديدة؛ اقتصاديا وبيئيا واجتماعيا بالإضافة إلى إعادة استخدام الموارد في الإنتاج أكثر من مرة والحد من استخدام مصادر الطاقة غير المتجددة، خلق فرص وظيفية جديدة من خلال تعظيم استخدامات الموارد وتعزيز التعاون والمشاركة في كافة مجالات الاقتصاد

أعلن ابو عايشه موافقته مبدئيا على طلب المناقشة.. مشيرا إلى إن الأمر يتطلب أن تولى الحكومة مزيدًا من الاهتمام بالاقتصاد الدائري كأحد المسارات المهمة في تحركاتها نحو حلحلة الازمة الاقتصادية الراهنة والحد من تداعياتها.