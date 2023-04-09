الفلبين: ارتفاع حصيلة قتلى الحريق بعبارة ركاب قبالة مقاطعة "باسيلان" إلى 32 شخصا

الأحد 09/أبريل/2023 - 12:52 م

أعلنت الفلبين، اليوم /الأحد/، ارتفاع حصيلة قتلى الحريق المدمر الذي اشتعل بعبارة ركاب قبالة مقاطعة "باسيلان" مؤخرا إلى 32 شخصا.

وذكرت قناة "إيه بي إس-سي بي إن" الفلبينية - في نشرتها الناطقة بالإنجليزية - أن إجمالي عدد القتلى ارتفع بعد أن عثر أفراد من خفر السواحل الفلبيني والشرطة البحرية على جثة راكب تطفو على سطح البحر قبالة ساحل "لانجاس" في بلدة "مالوسو" في "باسيلان".

وواصلت السلطات عمليات البحث وانتشال جثث الضحايا المفقودين جراء الحريق الذي نشب خلال (الأسبوع المقدس) قبيل الاحتفال بعيد الفصح.

وكانت العبارة "إم في لادي ماري جوي 3" تقل أكثر من 200 راكب من مدينة "زامبوانجا" إلى مقاطعة "سولو" عندما اشتعلت فيها النيران قبالة "باسيلان" في ساعة متأخرة من يوم 29 مارس المنصرم.

وقد أظهرت التحقيقات الأولية من قبل فريق التحقيق التابع لخفر السواحل ومكتب الحماية من الحرائق أن حدوث خلل في الأسلاك الكهربائية يعد سببا محتملا لاندلاع الحريق.