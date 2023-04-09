أوكرانيا: القوات الروسية تقصف منطقة سومي بالمدفعية الثقيلة

الأحد 09/أبريل/2023 - 12:52 م

أعلنت الإدارة العسكرية لإقليم سومي الأوكراني أن القوات الروسية قصفت صباح اليوم الأحد بلدة سيريدينا بودا التابعة للإقليم بالمدفعية الثقيلة.

وذكرت الإدارة في بيان صحفي، نقلته وكالة أنباء "يوكرين فورم" الأوكرانية الرسمية، أن. ليلة الأمس مرت بدون قصف، وفي الصباح شن الروس ثلاث هجمات بالمدفعية على بلدة سيريدينا بودا من أراضي الاتحاد الروسي. وسجلنا خمس ضربات".

وأضافت الإدارة الإقليمية أنه لم تقع إصابات أو دمار.. مع الإشارة إلى قيام القوات الروسية يوم أمس بمهاجمة أربع بلدات حدودية في منطقة سومي.