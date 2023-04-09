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الأحد 09 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الكرملين: الغرب أظهر رد فعل غير متزن على نشرنا أسلحة نووية في بيلاروس

دميتري بيسكوف
دميتري بيسكوف
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 أكد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، أن الدول الغربية أظهرت رد فعل غير متزن تجاه خطط روسيا لبناء منشآت تخزين للأسلحة النووية التكتيكية على أراضي بيلاروس.
وقال بيسكوف في تصريحات أوردتها قناة "روسيا اليوم"، /الأحد/: " إن الدول الغربية لا تفضل ذكر مسألة الأسلحة النووية الأمريكية المنتشرة في أوروبا، حول بلادنا، ولكنها في الوقت نفسه تبدي رد فعل عنيف على خطط موسكو لبناء منشآت لتخزين أسلحة نووية تكتيكية على أراضي بيلاروس ".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، قد صرح في وقت سابق، بأن موسكو ومينسك اتفقتا على نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروس.

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