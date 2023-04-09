أوكرانيا والولايات المتحدة تعملان على برنامج مشترك في مجال الطاقة

الأحد 09/أبريل/2023 - 09:18 ص

أعلنت وزارة الطاقة الأوكرانية أن وكالتي الطاقة في أوكرانيا والولايات المتحدة تعملان إلى جانب مبادرة "نت زيرو ورلد" التي تهدف لتحقيق صافي الانبعاثات الصفري، على إعداد برنامج تعاون لتطوير قطاع الطاقة.

وذكرت الخدمة الصحفية لوزارة الطاقة الأوكراني في منشور عبر تطبيق فيسبوك، حسب ما أوردته وكالة أنباء (يوكرنفورم) الأوكرانية، اليوم الأحد أن "وكالات الطاقة في أوكرانيا والولايات المتحدة، إلى جانب مبادرة "نت زيرو ورلد"، تعد برنامجًا للتعاون بشأن التخلص من الكربون واستدامة قطاع الطاقة في أوكرانيا.

وفي هذا الصدد، قال نائب وزير الطاقة الأوكراني ياروسلاف ديمشينكوف إن كييف تسعى جاهدة من أجل استخدام أوسع لمصادر الطاقة الخالية من الكربون وتعتزم التخلي تدريجيًا عن الفحم في توليد الطاقة مع تقليل استهلاك الغاز، وذلك بالاعتماد فقط على إنتاجها الخاص، وكذلك إنتاج الغاز الحيوي.

وأشار المسئول الأوكراني إلى أنه من مجالات التعاون الأخرى في إطار البرنامج المشترك تطوير أنظمة نقل الطاقة وبناء مفاعلات وحدات صغيرة في أوكرانيا.