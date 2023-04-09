ضبط مواد مخدرة بقيمة 3 ملايين جنيه في جنوب سيناء

الأحد 09/أبريل/2023 - 12:28 ص

تمكنت الأجهزة الأمنية بقطاع الأمن العام اليوم من ضبط مواد مخدرة بقيمة مالية بلغت نحو 3 ملايين جنيه بجنوب سيناء.

وقال بيان لوزارة الداخلية اليوم، إنه فى إطار جهود أجهزة الوزارة لمكافحة الجريمة بشتى صورها والعمل على رصد وتتبع وضبط العناصر الإجرامية من حائزى ومُتجرى المواد المخدرة ومروجيها وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام قام قطاع الأمن العام بمشاركة الأجهزة الأمنية بمديرية أمن جنوب سيناء بحملة أمنية بنطاق دوائر أقسام شرطة ( طور سيناء، رأس سدر، أبورديس، أول شرم الشيخ) وتمكنت من ضبط (14 شخص "لأحدهم معلومات جنائية")، وبحوزتهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 49 كيلو جرام -كمية من بودر خام الحشيش وزنت 20 كيلو جرام - كمية من مخدر الهيدرو وزنت 33.600 كيلو جرام - كمية من مخدر البانجو وزنت 20 كيلو جرام - كمية لنبات الخشخاش وزنت 5 كيلو جرام - كمية من مخدر الأفيون - 516 قرص لعقار الكبتاجون– سلاح أبيض "سكين"- (13) هاتف محمول- (3) ميزان حساس- (5) سيارات- مبالغ مالية).

هذا وتقدر القيمة المالية للمواد والأقراص المخدرة المضبوطة بـ (2.890.000 مليون جنيه تقريبًا) إثنان مليون وثمانمائة وتسعون ألف جنيه تقريبًا.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.