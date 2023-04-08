المفكر الفرنسي ماريك هالتي: عندما أشاهد شروق الشمس في مصر أشعر وكأن التاريخ يشرق من جديد

السبت 08/أبريل/2023 - 06:34 م

عبر الفيلسوف والمفكر الفرنسى ماريك هالتي، عن سعادته بعرض الفن المصري منذ عهد رمسيس في باريس، مؤكدا أن وجود المسلة المصرية في قلب باريس أكبر دعاية للثقافة والسياحة المصرية بدلاَ من تعرض تلك الآثار للسرقة وتهريبها وضياعها على مصر.

وقال: إن مصر تقدمت كثيراً وهي بلد رائع ودولة حية أزورها دائماً وبها أحد أهم الأنهار في العالم، وعندما أكون في الفندق بالقاهرة أشاهد شروق الشمس، أشعر كأن التاريخ يشرق من جديد.

الفيلسوف والمفكر الفرنسى ماريك هالت

جاء ذلك في ندوة مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس، التي ينظمها اليوم بفندق "لو كريون" التاريخي المطل على المسلة الفرعونية، تحت عنوان «مصر فجر الضمير» ويتحدث فيها وزير السياحة والآثار والدكتور زاهى حواس خبير المصريات العالمى والكاتب الصحفى عبد الرحيم علي مدير مركز "سيمو" بباريس.

وحضر الندوة، بيير لولوش وزير الشئون الأوروبية الأسبق، والشاعر العربي الكبير أدونيس، وإيف تريار نائب رئيس تحرير الفيجارو، وجان سبيستيان فرجيو رئيس تحرير أطلانتيكو، وجان مهاليس رئيس تحرير كوزور، والصحفي الكبير باتريك فاجمان، ورئيس تحرير السياسة الدولية بوليتيك انترناشيونال، والأمير جواكيم نابليون مورا حفيد نابليون وزوجته، والسيناريست جاكلين أوستاش عضو مجلس الشيوخ، وأنتوني كولونا نائب رئيس تحرير فالير أكتويل ، وميشيل صبان الناشطة النسائية، وجواكين مورا خبيرة السياحة العالمية، وفرانشيسكو ميرجيس نائب رئيس تحرير صحيفة الجورنال الإيطالي، وعالم المصريات الفرنسي دومينيك فاروت، وبينديديت لوهوير المستشارة العلمية لمعرض رمسيس، وفريدريك لوزا مدير أمن شرطة باريس، والكاتب الفرنسي روجيه مايير، وباسكال دروهو مستشار في الحكومة الفرنسية ورئيس إقليم نيس وكودازور، وجون بول سكاربيته مدير عام الموقع التاريخي لملوك فرنسا بفرسال، والمذيعة ميرنا جمال من فرانس 24، والكاتب والفليسوف المصري أسامة خليل.