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السبت 08 أبريل 2023
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

مفوض العدل الأوروبي: نأمل أن تبحث مجموعة السبع إنشاء محكمة لمحاكمة روسيا بشأن الحرب

الاتحاد الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
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 أعرب مفوض العدالة وسيادة القانون في الاتحاد الأوروبي ديدييه رايندرز عن أمله في أن يناقش دول مجموعة السبع خططا لإنشاء محكمة خاصة لمحاكمة روسيا بشأن الحرب في أوكرانيا.

 وقال رايندرز -في تصريحات لوكالة أنباء "كيودو" اليابانية نشرتها اليوم السبت- "ربما خلال الرئاسة اليابانية لمجموعة السبع سنواصل العمل لمعرفة ما إذا كان من الممكن مناقشة هذا الاقتراح واتباع النهج"، وذلك قبل اجتماع وزراء عدل مجموعة الدول السبع في طوكيو في يوليو المقبل.
وأشار رايندرز إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى إلى التعاون مع السلطات القضائية الأوكرانية والمحكمة الجنائية الدولية لإنشاء محكمة خاصة أو محكمة مختلطة تضم قضاة أوكرانيين ودوليين لمحاسبة روسيا.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت الشهر الماضي مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للاشتباه في تورطه في الترحيل القسري لأطفال أوكرانيين.
وتحقق المحكمة الجنائية الدولية أيضا مع روسيا بشأن جرائم مزعومة ضد الإنسانية، لكن من المتوقع أن تستغرق العملية وقتا طويلا.
يُشار إلى أن مجموعة السبع تضم بريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة بالإضافة إلى الاتحاد الأوروبي، وسيجتمع وزراء عدلهم في 7 يوليو المقبل في طوكيو.

الاتحاد الأوروبي روسيا أوكرانيا