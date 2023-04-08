الصين تبدأ مناورات عسكرية في مضيق تايوان

السبت 08/أبريل/2023 - 12:10 م

بدأت القوات المسلحة الصينية، اليوم /السبت/ مناورات عسكرية في مضيق تايوان تستغرق ثلاثة أيام.

وذكرت قيادة المسرح الشرقي للجيش الصيني أنها أرسلت قواتها الجوية والبحرية لتطويق جزيرة تايوان لإرساء الردع من جميع الاتجاهات، وفقا لما أوردته صحيفة (تشاينا ديلي) الصينية على موقعها الإلكتروني.

وحشدت قيادة المسرح الشرقي في اليوم الأول من المناورات مدمرات وفرقاطات وزوارق صواريخ وطائرات مقاتلة وقاذفات وطائرات حربية إلكترونية وطائرات تزويد بالوقود وأنظمة راجمات صواريخ ووحدات صواريخ باليستية تقليدية.

وقالت القيادة إن المهمة الرئيسية للمناورات هي اختبار قدرة القوات على السيطرة على البحر والجو والمعلومات.

وأظهرت مقاطع الفيديو التي نشرتها القيادة استخدام أحدث أجهزة الجيش الصيني في التدريبات، وتم عرض نوع جديد من الأسلحة الأرضية التي يبدو أنها وسيلة إطلاق لطراز جديد من الصواريخ الباليستية أو صاروخ كروز.

وقال المتحدث باسم قيادة المسرح الشرقي شي يي إنه سيتم إجراء المناورات في المياه والجو بمضيق تايوان وفي شمال وشرق وجنوب الجزيرة.

وأضاف أن هذه المناورات بمثابة تحذير من الصين للانفصاليين والقوى الخارجية من حركة "استقلال تايوان" بسبب استفزازاتهم وتواطئهم مع قوى خارجية، وأن التدريبات خطوة ضرورية لحماية سيادة الصين وسلامة أراضيها.