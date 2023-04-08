العراق يدين الاعتداء على مطار السليمانية وتطالب تركيا بتحمل المسؤولية والاعتذار

السبت 08/أبريل/2023 - 12:05 م

أعربت رئاسة الجمهورية العراقية، اليوم /السبت/، عن إدانتها الاعتداء على مطار السليمانية الدولي، فيما طالبت الحكومة التركية بتحمل المسؤولية وتقديم اعتذار رسمي.

وذكرت الرئاسة العراقية - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) -: "تتكرر العمليات العسكرية التركية على إقليم كردستان وآخرها قصف مطار السليمانية المدني، ونحن إذ ندين هذه الاعتداءات السافرة على العراق وسيادته فإننا نؤكد عدم وجود مبرر قانوني يخول القوات التركية الاستمرار على نهجها في ترويع المدنيين الآمنين بذريعة وجود قوات مناوئة لها على الأراضي العراقية".

وطالبت الرئاسة، الحكومة التركية بـ"تحمل المسؤولية وتقديم اعتذار رسمي عن هذه التصرفات ووقف هذه الاعتداءات وحل مشكلاتهم الداخلية عن طريق فتح منافذ الحوار مع الأطراف المعنية"، مشددة بالقول: "وفي حال تكرار هذه الاعتداءات سيكون هناك موقف حازم لمنع تكرارها مستقبلا".

في السياق ذاته، وجه النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي، اليوم، بتشكيل لجنة تحقيقية بشأن الاعتداء على مطار السليمانية.

وقال المندلاوي - في تغريدة على منصة التواصل الاجتماعي (تويتر) -: "ندين بشدة استهداف مطار السليمانية الدولي، لما يمثله من انتهاك خطير للسيادة العراقية، وتهديد لأرواح المواطنين".

وأضاف: "كما نوجه لجنة الأمن والدفاع بتشكيل لجنة تحقيقية للوقوف على ملابسات الاعتداء وتقديم تقرير عاجل، لاتخاذ الإجراءات التي تحفظ السيادة وتحمي أرواح شعبنا من أي اعتداء".

وكان انفجار قد وقع أمس الجمعة قرب السور الخارجي لمطار السليمانية الدولي العراقي، ما تسبب في اندلاع حريق دون وقوع أي إصابات.