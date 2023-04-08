الهلال الأحمر السعودي يقدم خدماته للمعتمرين العراقيين بمنفذ "جديدة عرعر"

السبت 08/أبريل/2023 - 10:52 ص

قدمت فرق هيئة الهلال الأحمر السعودي بمنطقة الحدود الشمالية مهامها في منفذ "جديدة عرعر" وتقديم خدماتها الطبية الإسعافية والتطوعية ‏للمعتمرين العراقيين القادمين عبر المنفذ الحدودي من خلال الفرق الإسعافية والتطوعية المتواجدة على مدار 24 ساعة في المنفذ ضمن مشروع إمارة منطقة الحدود الشمالية‬ لضيوف الرحمن.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، اليوم السبت، أن الفرق الإسعافية والتطوعية قدمت خدماتها 416 شخصا وتم نقل 6 مرضى إلى المنشآت الصحية وتقديم خدمة فحص المؤشرات الحيوية لـ410 معتمرين عراقيين، فيما كثفت جهودها في تقديم الخدمات الإسعافية والرعاية المجتمعية لضيوف الرحمن، أبرزها العمل على الترحيب وتقديم الضيافة والتنظيم ونقل كبار السن والمرضى عبر العربات النقالة لتسهيل وصولهم وتيسير إجراءات دخولهم إلى المملكة العربية السعودية.