"العدل الأمريكية" تبدأ تحقيقا حول تسريب وثائق عسكرية بشأن استراتيجية دعم أوكرانيا

السبت 08/أبريل/2023 - 09:24 ص

بدأت وزارة العدل الأمريكية التحقيق في تسريب عدة وثائق عسكرية سرية نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي بشأن استراتيجية دعم أوكرانيا.

ونقلت قناة (الحرة) الأمريكية، اليوم السبت، عن متحدث باسم الوزارة قوله" نحن على تواصل مع وزارة الدفاع فيما يتعلق بهذه المسألة وبدأنا تحقيقا».. دون الإشارة إلى مزيد من التفاصيل.

كانت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون» قد أعلنت أمس، إجراء تحقيقات عاجلة لمعرفة من يقف وراء تسريب وثائق سرية تشرح استراتيجية الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي «الناتو» لدعم أوكرانيا ضد العملية العسكرية الروسية.

وتتضمن الوثائق لمحة جزئية عن الحرب في أوكرانيا تعود لشهر مضى، إضافة إلى أسرار خاصة بالأمن القومي الأمريكي تتعلق بمنطقة الشرق الأوسط والصين.