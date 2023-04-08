أوكرانيا: قتلى الجيش الروسي يتجاوزون 177 ألف جندي منذ بدء العملية العسكرية

السبت 08/أبريل/2023 - 09:23 ص

أعلن الجيش الأوكراني، اليوم السبت، ارتفاع عدد قتلى الجنود الروس إلى 177 ألفا و680 جنديا، منذ بدء العملية العسكرية في 24 فبراير من العام الماضي.

وذكرت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية، حسبما أوردت وكالة أنباء (يوكرين فورم) الأوكرانية، أنه خلال هذه الفترة "خسرت روسيا أيضا 3 آلاف و636 دبابة و7 آلاف و20 من المركبات المدرعة و2727 من النظم المدفعية و533 من أنظمة راجمات الصواريخ المتعددة و282 من أنظمة الدفاع الجوي و307 من الطائرات المقاتلة و292 مروحية و18 سفينة حربية، فضلا عن 5 آلاف و599 من المركبات وخزانات وقود، بالإضافة إلى 304 من المعدات الخاصة".

وفي سياق آخر، أعلن مقر التنسيق بين الإدارات الروسية للاستجابة الإنسانية في أوكرانيا، اليوم السبت، أن كييف تستعد لحملة إعلامية واسعة النطاق لتشويه صورة روسيا على الساحة الدولية.

وقال ممثل مقر التنسيق بين الإدارات الروسية "إنه وفقا للبيانات المتاحة، التي أكدتها عدة مصادر مستقلة، يجري التحضير لاستفزاز واسع النطاق يهدف إلى تشويه سمعة روسيا على الساحة الدولية تحت قيادة مكتب رئيس أوكرانيا".. حسبما ذكرت وكالة أنباء تاس الروسية.

وحدد أن نظام كييف سيجري حملة إعلامية خاصة لتحويل انتباه المجتمع الدولي عن حقائق جرائم الحرب العديدة التي نشرتها الأمم المتحدة، والتي ارتكبها الجيش الأوكراني ومقاتلو الجماعات القومية.