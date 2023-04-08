لليوم السادس عشر| تضامن الدقهلية تواصل إقامة موائد الإفطار وتوزيع الوجبات

السبت 08/أبريل/2023 - 12:52 ص

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بالدقهلية فى بيان لها مساء أمس الجمعة، عن استمرار إقامة موائد الإفطار وتوزيع الوجبات لحد الباب والمواد الغذائية وسلات الغذاء وتوزيع ملابس العيد بالتنسيق مع المؤسسات والجمعيات الأهلية وذلك تحت رعاية الدكتورة نفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي وتحت إشراف الدكتور وائل عبد العزيز وكيل الوزارة ومتابعه ميدانية لمديري الإدارات الاجتماعية.

وأضاف البيان أنه فى مدينة المنصورة قامت جمعية صناع الحياة بتوزيع 60 وجبة إفطار وسحور و550 شنطة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية وجمعية الجواد الكريم بتوزيع ٤٠٠ وجبة إفطار يومياً وجمعية رسالة المنصورة بتوزيع ٣٠٠ وجبة إفطار .

أما فى مركز بلقاس قامت جمعية تنمية المجتمع المحلى بالسلسول بتوزيع 50 كرتونة وذبح عدد 2 راس ماشية وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية وجمعية الرحمة الخيرية بإصلاح الغيط الكبير بتوزيع 50 وجبة إفطار وجمعية تنمية المجتمع بالشوامى بتوزيع 500 كرتونة ومبلغ 20 ألف جنيها وطن برتقال و2 طن أرز وجمعية بسنديلة للرعاية والخدمات بتوزيع 250 وجبة إفطار وجمعية تنمية المجتمع ببلقاس خامس بتوزيع 180 وجبة إفطار .

أما فى مركز المنزلة قامت جمعية الحياة والأمل بتوزيع 2000 وجبة إفطار على الأسر وجمعية شباب النهضة بتوزيع 580 وجبة إفطار ليصل عدد الوجبات من بداية الشهر إلى6400 وجبة وتوصيلها لحد الباب الأولى بالرعاية وجمعية رسالة المنزلة بتوزيع 250 وجبة إفطار وجمعية الأمل الخيرية بتوزيع 680 وجبة إفطار .

أما فى مركز الجمالية قامت جمعية حماية البيئة والنهوض بالمجتمع بتوزيع 70 وجبة على الأسر الأولى بالرعاية وجمعية المساهمة فى زواج الأيتام بتوزيع 380 وجبة إفطار وجمعية رسالة الجمالية بتوزيع 120 وجبة إفطار .

أما فى مركز ميت غمر قامت جمعية كنوز الخير بتوزيع 420 وجبة على الأسر الأولى بالرعاية والجمعية الشرعية 350 وجبة إفطار وفاطمة النبوية بتوزيع 200 وجبة إفطار بالتعاون مع بنك الطعام ومؤسسة نبع الحياة الخيرية بتوزيع 400 وجبة إفطار.

أما فى مركز طلخا قامت جمعية الصفا والمروة بميت الكرما 130 وجبة إفطار ومؤسسة وردة بميت عنتر بتوزيع 130 وجبة إفطار وجمعية نسمات الرحمن بدميرة بتوزيع 150 وجبة إفطار بجانب معرض ملابس .

أما فى مركز المطرية قامت الجمعية الشرعية بتوزيع 300 شنطة رمضان و150 كرتونة وتوزيع مبلغ 20 ألف جنيها على الأسر الأولى بالرعاية وفى مركز بنى عبيد قامت جمعية وتعانوا بالزهيرى بتوزيع 210 وجبة افطار والجمعية الخيرية الإسلامية بتوزيع 250 شنطة مواد غذائية ومؤسسة الرحمة الخيرية بتوزيع 500 وجبة إفطار وجمعية التواصل بتوزيع 80 وجبة إفطار.

أما فى مركز السنبلاوين تم توزيع 2500سله مواد غذائية واردة من الاوقاف بمعرفة الإدارة الاجتماعية طبقا للكشوف الواردة من الوزارة بالتنسيق مع إدارة الأوقاف وقامت جمعية نور الصحابة بتوزيع 381 وجبة إفطار وجمعية شباب المستقبل بطنبول الكبرى بتوزيع 200 وجبة إفطار وجمعية التكافل الجتماعى بميت غراب بتوزيع400 وجبة إفطار.

أما فى مركز نبروة قامت جمعية رؤية ببهوت بتوزيع 150 وجبة إفطار وبصمة خير بتوزيع 600 وجبة إفطار بالإضافة إلى المائدة الثابتة وجمعية نماء الخيرية بنشا بتوزيع 200 وجبة إفطار ومؤسسة الرجاء الخيرية بالدروتين بتجهيز 200 شنطة رمضانية.

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