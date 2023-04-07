حفيد نابليون وزوجته يحضران ندوة مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس.. «مصر فجر الضمير»

الجمعة 07/أبريل/2023 - 08:18 م

حضر حفيد نابليون بونابرت الأمير جواكيم وزوجته الأميرة ياسمين، الندوة التي ينظمها مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس"سيمو" في باريس، تحت عنوان "مصر فجر الضمير".

وحضر الندوة ووزراء سابقين وكبار الكتاب والمثقفين الفرنسيين، وعلى رأسهم جيلبير سينويه وماركات هالتر.

كما حضر الندوة ، بيير لولوش وزير الشئون الأوروبية الأسبق، والشاعر العربي الكبير أدونيس، وإيف تريار نائب رئيس تحرير الفيجارو، وجان سبيستيان فرجيو رئيس تحرير أطلانتيكو، وجان مهاليس رئيس تحرير كوزور، والصحفي الكبير باتريك فاجمان ،ورئيس تحرير السياسة الدولية بوليتيك انترناشيونال، والسيناريست جاكلين أوستاش عضو مجلس الشيوخ، وأنتوني كولونا نائب رئيس تحرير فالير أكتويل ، وميشيل صبان الناشطة النسائية، وجواكين مورا خبيرة السياحة العالمية، وفرانشيسكو ميرجيس نائب رئيس تحرير صحيفة الجورنال الإيطالي، والفيلسوف والمفكر الفرنسي ماريك هالتير، وعالم المصريات الفرنسي دومينيك فاروت، و وبينديديت لوهوير المستشارة العلمية لمعرض رمسيس، وفريدريك لوزا مدير أمن شرطة باريس.

ويتحدث فى الندوة التي تعقد اليوم الجمعة، بفندق "لو كريون" التاريخي المطل على المسلة الفرعونية كل من: الوزير أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتور زاهى حواس عالم المصريات الشهير،والكاتب الصحفى عبد الرحيم علي مدير مركز "سيمو" بباريس.

ويحضر الندوة، السفير علاء يوسف سفير مصر في باريس، ولفيف من رؤساء تحرير الصحف الفرنسية وعدد من نواب البرلمان بغرفتيه وكذا عدد من كبار السياسيين وعلماء المصريات.

وتعقد الندوة على هامش فعاليات معرض الملك رمسيس الثانى وذهب الفراعنة الذى انطلق أمس الخميس 6 أبريل فى باريس ويستمر خمسة أشهر في العاصمة الفرنسية.