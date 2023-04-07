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الجمعة 07 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

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Le Dialogue بالعربي

بث مباشر | ندوة مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس "سيمو".. "مصر فجر الضمير"

البوابة نيوز
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تقدم "البوابة نيوز" بثًا مباشرًا للندوة التي ينظمها مركز دراسات الشرق الأوسط بباريس"سيمو" تحت عنوان "مصر فجر الضمير" .

يتحدث فى الندوة التي تعقد اليوم الجمعة، بفندق "لو كريون" التاريخي المطل على المسلة الفرعونية كل من: الوزير أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتور زاهى حواس عالم المصريات الشهير، والكاتب الصحفى عبد الرحيم علي مدير مركز "سيمو" بباريس.

يحضر الندوة، السفير علاء يوسف سفير مصر في باريس، ولفيف من رؤساء تحرير الصحف الفرنسية وعدد من نواب البرلمان بغرفتيه وكذا عدد من كبار السياسيين وعلماء المصريات.

تعقد الندوة على هامش فعاليات معرض الملك رمسيس الثانى وذهب الفراعنة الذى انطلق أمس الخميس 6 أبريل فى باريس ويستمر خمسة أشهر في العاصمة الفرنسية.

رئيس مركز دراسات الشرق الاوسط بباريس سيمو مصر فجر الضمير أحمد عيسى وزير السياحة والاثار الدكتور زاهي حواس