استطلاع: 81% من الروس يرون أن بوتين يعمل في منصبه بشكل جيد

الجمعة 07/أبريل/2023 - 03:35 م

أظهر استطلاع للرأي العام أجراه صندوق "الرأي العام" الروسي أن 81% من المواطنين الروس يقيمون نشاط الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على الأغلب بشكل جيد.

وذكرت وكالة أنباء "نوفوستي"الروسية اليوم الجمعة أن 79٪ من الذين تم استطلاع آرائهم قالوا إنهم يثقون بالرئيس الروسي.وردا على سؤال عن كيفية تقييمهم لأداء الرئيس بوتين في منصبه، قال 81٪ من الروس المشاركين في الاستطلاع إنهم يرون أن الرئيس بوتين يعمل بشكل جيد في منصبه، وأجاب 8٪ بأنه كان سيئا إلى حد ما، و11٪ وجدوا صعوبة في الإجابة.

وأعرب 79٪ من الذين تم استطلاع آرائهم، عن ثقتهم في الرئيس بوتين، بينما قال 11٪ إنهم لا يثقون بالرئيس الروسي، وذكر 10٪ أنه يصعب عليهم الإجابة عن هذا السؤال. وتم إجراء الاستطلاع في الفترة من 31 مارس إلى 2 أبريل الجاري وشمل 1500 شخص من 104 مراكز سكنية في 53 من الكيانات الروسية.