زيلينسكي: منصة (يونايتد 24) جمعت تبرعات بقيمة 300 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا

الجمعة 07/أبريل/2023 - 02:24 م

أفاد الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم الجمعة، بأنه منذ إطلاق منصة (يونايتد 24) لجمع التبرعات قبل 11 شهرًا، تم جمع أكثر من 300 مليون دولار لمساعدة أوكرانيا من أكثر من 110 دولة.

وقال الرئيس الأوكراني -في منشور على على (تليجرام) وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية- إن "أوكرانيا تشعر بدعم العالم كله في النضال من أجل الحرية والاستقلال. شكرا لكم!!".

يذكر أنه تم تأسيس منصة جمع التبرعات (يونايتد 24) من قبل الرئيس الأوكراني في مايو 2022. ومن بين سفراء المنصة المغنية والممثلة باربرا سترايسند والممثل مارك هاميل وفرقة إيماجين دراجونز والمخرج الفني بالنسياجا ديمينا والممثل ليف شرايبر والمخرج السينمائي ميشيل هازانافيسيوس ورائد الفضاء سكوت كيلي والمؤرخ تيموثي سنايدر والمغني الريفي براد بيزلي والممثلة كاثرين وينيك ونجوم أوكرانيا الرياضيين إيلينا سفيتولينا وأندريه شيفتشينكو وأولكسندر أوسيك.

وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأوكرانية أوليج نيكولينكو، إن أوكرانيا لا تتاجر في أراضيها ولا ترى أي سبب للتخلي حتى عن سنتيمتر واحد من أراضيها.

جاء تعليق الخارجية الأوكرانية ردا على بيان الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا الذي عرض إنهاء الحرب مقابل شبه جزيرة القرم -وفق ما نقلته وكالة أنباء (يوكرينفورم) الأوكرانية اليوم.

وأضاف نيكولينكو أن أوكرانيا "تقدر جهود رئيس البرازيل لإيجاد حل لوقف الحرب الروسية وفي الوقت نفسه يجب أن نعلن بوضوح: أوكرانيا لا تبيع أراضيها. لا يوجد سبب قانوني أو سياسي أو أخلاقي يدعو إلى التخلي حتى عن سنتيمتر واحد من الأراضي الأوكرانية".

واستطرد قائلا إن موقف أوكرانيا لا يزال ثابتًا: "أي جهود وساطة لاستعادة السلام في أوكرانيا يجب أن تستند إلى احترام السيادة والاستعادة الكاملة لوحدة أراضي أوكرانيا وفقًا لمبادئ ميثاق الأمم المتحدة.