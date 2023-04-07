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الجمعة 07 أبريل 2023
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

العراق: القبض على إرهابي بارز في (داعش) بصلاح الدين

الجيش العراقى
الجيش العراقى
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أعلنت خلية الإعلام الأمني بالعراق، اليوم الجمعة، القبض على إرهابي بارز في تنظيم (داعش) بمحافظة صلاح الدين. 

وذكرت الخلية -في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز)- أن جهاز المخابرات الوطني العراقي في محافظة صلاح الدين تمكن من إلقاء القبض على أحد الأهداف المهمة من عصابات (داعش) الإرهابية والمسؤول عن نقل الإرهابيين والبريد الأمني من جزيرة سامراء إلى ما يسمى ولاية شمال بغداد، والإداري السابق لفرقة ذات الصواري التابعة لداعش.
وأضاف البيان، أن العملية تمت في محافظة صلاح الدين من خلال كمين محكم تم تنفيذه بناءً على معلومات استخبارية ومتابعة دقيقة لتحركات الهدف الذي كان يتنقل بين محافظات بغداد وصلاح الدين وأربيل.

داعش صلاح الدين العراق