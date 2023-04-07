لافروف: بحثت مع نظيري التركي إنشاء مركز للغاز وتقدم العمل في محطة "أكويو" للطاقة النووية

الجمعة 07/أبريل/2023 - 02:07 م

أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أنه بحث خلال اجتماع في أنقرة مع نظيره التركي مولود جاويش أوغلو، إنشاء مركز للغاز في تركيا وتقدم العمل في محطة "أكويو" للطاقة النووية.

وقال وزير الخارجية الروسي -خلال مؤتمر مع نظيره التركي اليوم الجمعة- "لقد ناقشنا بالتفصيل تنفيذ المشاريع الاستراتيجية الثنائية في قطاع الطاقة، والتي تعد تقليديا القاطرة في علاقاتنا"، و"نحن نتحدث عن محطة (أكويو) للطاقة النووية، التي تعد الأولى على الأراضي التركية"، مشيرا إلى أن إطلاق هذه المحطة سيعزز بشكل كبير أمن الطاقة في تركيا.

وأضاف "من المقرر عقد حفل تسليم الوقود النووي إلى أول وحدة من هذه المحطة في أبريل المقبل"، مشيرا إلى أنه ناقش أيضا مع نظيره التركي تقدم العمل في إنشاء مركز للغاز في تركيا لنقل موارد الطاقة الروسية.

وفيما يتعلق بصفقة الحبوب، جدد لافروف تأكيد أن الجزء الروسي من صفقة الحبوب لم يتم تنفيذه على الإطلاق، لافتا إلى وجود عقبات وصعوبات، وقال "إن الجزء الروسي من صفقة الحبوب، الذي نصت عليه مذكرة خاصة بين الأمم المتحدة وبلدنا، لم يتم تنفيذه على الإطلاق وما تزال هناك عقبات في طريق التمويل والتخليص اللوجستي والتأمين على الصادرات من المنتجات الروسية"، متهما الدول الغربية بعدم الأمانة في التعامل مع مقترحات أنطونيو جوتيريش بهذا الشأن.

وفي سياق آخر، أعلن وزير الخارجية الروسي، أن التحضيرات جارية لعقد اجتماع وزراء خارجية سوريا وتركيا وإيران وروسيا، منوها بأن الأطراف تعمل على تحديد المواعيد المناسبة.

وقال: "يجري التحضير لاجتماع وزراء خارجية سوريا وتركيا وإيران وروسيا والاتفاق على المواعيد المناسبة وبدء عملية تطبيع العلاقات بين تركيا وسوريا".

وأضاف "لا بد من التحضير لهذا الاجتماع، وهذا كان موضوع اجتماع نوابنا أول من أمس في العاصمة الروسية"، موضحا أن الاستعدادات تشمل الاتفاق على مواعيد تكون مقبولة بشكل عام لجميع الوزراء الأربعة.