الكرملين: الصين قوة جادة لا تغير رأيها تحت أي تأثير خارجي

الجمعة 07/أبريل/2023 - 02:11 م

قال المتحدث باسم الرئاسة الروسية (كرملين) ديمتري بيسكوف، إن الصين قوة جادة ولا تغير رأيها تحت أي تأثير خارجي.

وأضاف المتحدث الروسي -حسبما أفادت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الجمعة- أن الاتصالات بين الرئيسين الصيني شي جين بيج، والفرنسي إيمانويل ماكرون كانت مهمة للغاية، وأن الرئاسة الروسية تابعت التقارير الخاصة بتلك الاتصالات.

وأكد أن العسكريين الروس يأخذون بالاعتبار جميع التعليمات بما فيها تصريحات وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن حول احتمال حدوث هجوم مضاد لقوات كييف.

وأوضح أن الجيش الروسي يراقب عن كثب التصريحات الأمريكية بشأن الهجوم المضاد الوشيك من قبل الجيش الأوكراني، مشيرا إلى أن مثل هذه التصريحات تؤخذ في الاعتبار عند التخطيط للعملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.

وردا على سؤال عما إذا كان الكرملين قد اطلع على تصريحات واشنطن بشأن هجوم مضاد محتمل للقوات المسلحة الأوكرانية في الأسابيع المقبلة، قال بيسكوف للصحفيين اليوم الجمعة "إن هذه التصريحات تخضع على الأرجح للمراقبة الدقيقة من قبل قواتنا المسلحة، فهي ترصد عن كثب جميع المعلومات ذات الصلة وتأخذها في الاعتبار عند التخطيط لمواصلة العملية العسكرية الخاصة".

كان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين لم يستبعد في وقت سابق اليوم بدء هجوم مضاد من القوات الأوكرانية في الأسابيع المقبلة.

وقال بلينكن بهذا الشأن: "يجب القيام بكل شيء ممكن لمساعدة أوكرانيا على استعادة أراضيها، بما في ذلك الهجوم المضاد المتوقع في الأسابيع المقبلة، ومساعدة أوكرانيا على بناء قدراتها على المدى المتوسط والبعيد".

