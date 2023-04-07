الصين تفرض عقوبات ضد مؤسسات أمريكية وتايوانية

الجمعة 07/أبريل/2023 - 01:30 م

فرضت السلطات الصينية عقوبات ضد مؤمسسات أمريكية على خلفية دخول رئيسة تايوان إلى الولايات المتحدة، فضلا عن فرض عقوبات على مؤسسات تايوانية، بسبب دعوتها إلى ما يسمى بـ"استقلال تايوان" وأعلنت وزارة الخارجية الصينية في بيان أوردته وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الجمعة، أن الصين قررت اتخاذ إجراءات مضادة حيال معهد هدسون ومكتبة رونالد ريغان الرئاسية والأشخاص المعنيين المسؤولين عن هاتين المنظمتين.

كما أعلن مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة الصيني، فرض عقوبات على "مؤسسة آفاق" و"مجلس الليبراليين والديمقراطيين الآسيويين" في تايوان بسبب دعوتهما إلى ما يُسمى بـ"استقلال تايوان"، حيث قرر البر الرئيسي الصيني اتخاذ تدابير عقابية على المنظمتين المذكورتين لمنع رؤسائهما من دخول البر الرئيسي ومنطقتي هونغ كونغ وماكاو الإداريتين الخاصتين.

كما أعلن متحدث باسم مكتب عمل تايوان باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، اليوم الجمعة، فرض تدابير عقابية على الانفصالية المتشددة بي-خيم هسياو الساعية إلى "استقلال تايوان".

وقال المتحدث إن هسياو طلبت دعما أجنبيا وسعت وراء دعم الولايات المتحدة لأجندة الاستقلال بقصد إثارة مواجهات متعمدة عبر مضيق تايوان وتقويض السلام والاستقرار عبر المضيق، ما زاد من طبيعتها المتشددة في السعي إلى ما يُسمى بـ"استقلال تايوان".