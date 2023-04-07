ads
الجمعة 07 أبريل 2023
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

العالم

الصين تفرض عقوبات ضد مؤسسات أمريكية وتايوانية

الصين
الصين
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

فرضت السلطات الصينية عقوبات ضد مؤمسسات أمريكية على خلفية دخول رئيسة تايوان إلى الولايات المتحدة، فضلا عن فرض عقوبات على مؤسسات تايوانية، بسبب دعوتها إلى ما يسمى بـ"استقلال تايوان" وأعلنت وزارة الخارجية الصينية في بيان أوردته  وكالة الأنباء الصينية "شينخوا" اليوم الجمعة، أن الصين قررت اتخاذ إجراءات مضادة حيال معهد هدسون ومكتبة رونالد ريغان الرئاسية والأشخاص المعنيين المسؤولين عن هاتين المنظمتين.

كما أعلن مكتب شؤون تايوان بمجلس الدولة الصيني، فرض عقوبات على "مؤسسة آفاق" و"مجلس الليبراليين والديمقراطيين الآسيويين" في تايوان بسبب دعوتهما إلى ما يُسمى بـ"استقلال تايوان"، حيث قرر البر الرئيسي الصيني اتخاذ تدابير عقابية على المنظمتين المذكورتين لمنع رؤسائهما من دخول البر الرئيسي ومنطقتي هونغ كونغ وماكاو الإداريتين الخاصتين.

كما أعلن متحدث باسم مكتب عمل تايوان باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني، اليوم الجمعة، فرض تدابير عقابية على الانفصالية المتشددة بي-خيم هسياو الساعية إلى "استقلال تايوان".

وقال المتحدث إن هسياو طلبت دعما أجنبيا وسعت وراء دعم الولايات المتحدة لأجندة الاستقلال بقصد إثارة مواجهات متعمدة عبر مضيق تايوان وتقويض السلام والاستقرار عبر المضيق، ما زاد من طبيعتها المتشددة في السعي إلى ما يُسمى بـ"استقلال تايوان".

تايوان الصين الولايات المتحدة